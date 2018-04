C1 - "Si quelqu'un peut battre le Real, c'est le Bayern", prévient Rummenigge

"Si quelqu'un peut battre le Real Madrid en ce moment, c'est le Bayern", a prévenu le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, à moins d'une semaine de la demi-finale aller de Ligue des champions en Bavière.

"Il faut rester concentré jusqu'à mercredi (jour du match), mais si quelqu'un peut battre le Real Madrid en ce moment alors c'est le Bayern", s'est vanté Rummenigge, fort de la démonstration du géant bavarois mardi contre Leverkusen (6-2) pour entrer en finale de Coupe d'Allemagne.

"Ce fut une démonstration de la qualité footballistique de notre équipe", a souligné le patron. Le fan du Bayern doit être aux anges en ce moment. L'équipe a clairement les atouts pour réussir ce qu'elle veut".

"C'était une belle publicité pour le football allemand", a déclaré Thomas Müller, auteur d'un doublé tout comme Lewandowski contre Leverkusen. "Bien sûr qu'on veut plus (de titres) et on sent que c'est possible".

Le 28e titre national assuré et le billet pour le finale de Coupe (19 mai) en poche, la maison de Bavière peut réaliser le triplé avec la C1 comme en 2013, déjà sous la houlette de Jupp Heynckes.

Le Real avait sorti le Bayern en quart de finale la saison dernière, s'imposant à Munich (2-1) grâce à un doublé de Ronaldo avant de conclure 4-2 à Madrid.

Cette année, le champion d'Allemagne est bien décidé à priver Ronaldo et le Real d'un 3e sacre européen d'affilée.

"Si on joue comme on l'a fait (contre Leverkusen), ce sera dur même pour le Real", a prévenu le gardien bavarois Sven Ulreich.