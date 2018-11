C1 - Manchester City se rapproche des huitièmes en étrillant le Shakhtar

Haut la main! Manchester City s'est rapproché des huitièmes de finale de la Ligue des champions, après sa parade contre le Shakhtar Donetsk (6-0), grâce notamment à un triplé de Gabriel Jesus, mercredi lors de la 4e journée.

Avec leurs neuf points en quatre matches, les champions d'Angleterre n'ont plus besoin que d'un point lors des deux dernières rencontres pour être définitivement qualifiés.

Pour Pep Guardiola et ses hommes, il s'agira maintenant de gérer la fin de la phase de groupes et surtout de s'assurer la première place pour bénéficier d'un bon tirage, histoire de rêver d'un meilleur parcours que la saison passée, quand ils s'étaient fait sortir dès les quarts de finale par Liverpool.

A quatre jours du derby de Manchester dimanche, les "Citizens" ont continué sur leur lancée, eux qui sortaient d'un 6-1 contre Southampton dimanche.

Les leaders de la Premier League, qui marquent trois buts en moyenne par match en championnat, ont largement dominé les Ukrainiens, comme au match aller (3-0).

Mahrez a fait la différence dès la 13e minute, en dribblant et débordant sur la droite de la surface pour center en force pour David Silva, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but.

Les Mancuniens étaient ensuite chanceux, alors que Sterling tombait tout seul dans la surface en se prenant les pieds dans la pelouse. L'arbitre accordait toutefois un penalty, provoquant le rire jaune du gardien Pyatov et des défenseurs ukrainiens dépités.

Pas de quoi perturber Jesus, qui convertissait sans problème (24).

Sans pression, les "Sky Blues" déroulaient ensuite. Sterling s'offrait toutefois un superbe but, au terme d'un raid solitaire lancé depuis le milieu du terrain. Le petit attaquant anglais éliminait trois défenseurs, puis ouvrait son pied pour signer un joli exploit personnel (49).

Jesus réussissait ensuite un nouveau penalty, après une faute, cette fois sans contestation possible, de Stepanenko sur David Silva (72). Mahrez réussissait un doublé, d'une demi-volée précise (84).

Puis, en toute fin de match, Jesus y allait de son triplé d'un lob parfait sur Pyatov (90+2).

Un but qui signait la dixième victoire des champions d'Angleterre sur leurs onze derniers matches toutes compétitions confondues. Le derby dimanche contre United, auteur d'un retour incroyable (2-1) sur la pelouse de la Juventus Turin mercredi soir, s'annonce explosif.