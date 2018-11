C1 - L'embellie Solari se poursuit à Plzen grâce à Benzema, le Real proche des huitièmes

Karim Benzema qui passe la barre des 200 buts à Madrid, un festival offensif et une qualification toute proche pour les 8es de C1: la soirée fut douce pour Santiago Solari à Plzen mercredi (5-0), l'entraîneur intérimaire pouvant désormais rêver à un bail plus long du côté de Madrid.

Ce n'était certes que Mellila (4-0 en Coupe du Roi), Valladolid (2-0 en Liga) et Plzen, mais les trois premières sorties du remplaçant de Julen Lopetegui à la tête du triple champion d'Europe en titre semblent avoir redonné confiance à une équipe complètement démunie depuis le début de la saison.

Confiance sur le plan comptable, d'abord, puisque la Maison Blanche n'avait plus aligné trois succès de suite depuis les trois premières journées de Liga, et qu'elle figure en tête de son groupe de C1 à égalité avec l'AS Rome et avec désormais cinq points d'avance sur le CSKA Moscou, 3e.

Confiance, aussi et surtout, sur le plan du jeu, à bien des égards.

200 buts pour Benzema

A commencer par la défense. Bien qu'amputée de Varane, Marcelo et Carvajal, blessés, l'arrière-garde merengue est restée invincible pour la troisième fois de rang, une première depuis novembre 2017.

L'embellie est aussi confirmée devant. Sans Asensio ni Isco, remplaçants, les deux stars Gareth Bale et Benzema avaient les clés de l'attaque. Elles ont fait le job en 40 minutes à peine.

Le Français, flamboyant avec un doublé, n'a pas semblé le moins du monde inquiété par la journée cruciale qui l'attend sur le plan judiciaire dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, la justice rendant jeudi une décision très attendue sur la validité de l'enquête débutée en 2015.

La preuve ? Ce festival phénoménal à la 21e minute au milieu de la défense tchèque, conclu par un tir entre les jambes du gardien (1-0).

Le deuxième but de l'ex-Lyonnais - marqué de la tête sur une remise de Bale (37e) - est moins joli mais pas moins important.

Il témoigne d'une part de l'entente naissante entre le Gallois et "KB9", et permet surtout à Benzema d'atteindre la barre mythique des 200 buts sous le maillot merengue, une réussite qu'il ne partage qu'avec six autres joueurs.

Une statistique fêtée trois minutes plus tard avec une intelligente déviation du Français de la tête vers Bale pour le but du Gallois (40e).

Au rayon satisfactions, on peut également ajouter l'excellent match de Toni Kroos, buteur (67e) et passeur décisif pour Casemiro (23e), ou encore l'apport de la pépite Vinicius Junior, entré en jeu puis impliqué sur le but de l'Allemand.

Un choix fort signé Solari, qui s'est aussi permis de reposer le favori du Ballon d'or Luka Modric. L'Argentin continue donc de convaincre, par ses décisions comme par son style, tout en sourire et en détermination.

De quoi donner des idées au président Florentino Perez, qui a jusqu'à lundi pour confirmer à long terme son technicien ou nommer quelqu'un d'autre ? Le pari semble valoir le coup.