C1 - Le Barça prend un point à Milan et va en 8e

Il n'y avait donc vraiment pas besoin de Messi. Après avoir laissé planer le doute lundi en conférence de presse, l'entraîneur du Barça Ernesto Valverde a logiquement laissé sa star en tribunes.

Sous la pluie battante de Milan et dans un stade San Siro plein à craquer ou presque (78.000 spectateurs), il n'y avait pas besoin de prendre de risques, à peine deux semaines après la fracture du bras de l'Argentin.

Messi absent, Suarez muet malgré une première période de très haut niveau, Barcelone s'est trouvé un héros inattendu en la personne de Malcom, auteur de l'ouverture du score à la 83e minute, sur son premier ballon.

L'ancien Bordelais, qui joue très peu depuis son arrivée cet été en Espagne, venait de remplacer le Français Ousmane Dembélé, brouillon, et l'émotion de ce premier but en Ligue des Champions lui a fait venir quelques larmes.

Mais l'Inter s'est accrochée et a égalisé moins de cinq minutes plus tard par son capitaine et avant-centre Mauro Icardi (1-1, 87e) qui, même en débutant le match, n'avait lui non plus pas touché beaucoup de ballons auparavant.

Car le match a été très nettement à l'avantage des Barcelonais. Le meilleur Milanais, et de loin, a été le gardien Samir Handanovic, auteur d'une collection d'arrêts de classe.

Le Slovène a ainsi repoussé des tentatives de Dembélé (2e), Coutinho (37e) ou Suarez (42e), auteur en première période d'un récital qui a confirmé sa grande forme actuelle.



- L'Inter a couru -



Le Barça alors faisait tout mieux, pressait mieux et utilisait mieux le ballon.

L'entraîneur milanais Luciano Spalletti avait regretté lundi en conférence de presse que son équipe ait autant couru après le ballon au match aller (défaite 2-0). Elle l'a fait un peu moins à San Siro, mais pas beaucoup.

Tout du long, l'Inter a pourtant courageusement tenté de ressortir proprement les ballons, mais au prix de risques parfois insensés qui ont offert encore d'autres munitions aux Catalans.

Handanovic a alors encore été brillant devant Coutinho (52e) et énorme face à Rakitic (60e).

Les Milanais, avec un Nainggolan à côté de la plaque, ont de leur côté eu peu d'opportunités, en dehors d'une tête de Politano, de peu à côté, à la 65e.

Le but d'Icardi leur offre tout de même un point précieux, d'autant que Tottenham a fini par s'imposer face au PSV Eindhoven (2-1).

Les Italiens conservent donc trois points d'avance sur les Londoniens, et de bonnes chances de rejoindre Barcelone en 8e.