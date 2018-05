C1 - Finale: Mané offre 300 maillots de Liverpool à son village natal

L'attaquant de Liverpool Sadio Mané a offert 300 maillots des "Reds" à son village natal au Sénégal pour que ses supporters puissent les porter lors de la finale de la Ligue des champions samedi, raconte vendredi l'attaquant aux médias britanniques.

Mané s'attend à ce que Bambali et ses 2000 habitants s'arrêtent pour regarder la finale contre le Real Madrid. C'est en tout cas ce que lui avait fait en 2005 pour assister à la dernière victoire de Liverpool en C1, contre l'AC Milan. Il avait alors 13 ans.

"Si on m'avait dit alors que je jouerais la finale, j'aurais dit que c'était incroyable. J'espère que nous allons gagner, a déclaré le joueur de 26 ans. Ma famille vit toujours dans le village. Ma mère et mon oncle. Ils vont tous regarder. Je me souviens de l'AC Milan contre Liverpool. 3-0, puis 3-3, puis les tirs au but. C'est un grand souvenir pour moi".

"Je ne soutenais pas Liverpool à ce moment-là. J'étais un fan de Barcelone. Je me souviens d'avoir regardé avec mon ami, un grand ami à moi, et à 3-0, il a arrêté de regarder et a couru comme un fou pour s'enfuir. Puis il est revenu à la fin et il n'en croyait pas ses yeux", a ajouté le Sénégalais, qui a confié avoir téléphoné à son ami d'enfance avant la finale à Kiev.

"C'est un grand fan de Liverpool. Il est toujours au Sénégal. Il m'a demandé de ne pas être mené 3-0 cette fois", a conclu l'ancien joueur passé par Metz, le Red Bull Salzbourg et Southampton.