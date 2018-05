C1 - Finale: Liverpool se pare de rouge

Une ville écarlate: Liverpool s'est parée de rouge samedi, affiches, écharpes et bannières à l'appui, alors que ses "Reds" s'apprêtent à affronter le Real Madrid en soirée à Kiev (18h45 GMT) en finale de la Ligue des champions, pour le retour du club anglais parmi les grands d'Europe.

"Il y a cet engouement en ville. Il y a le sentiment que nous allons le faire, que c'est notre destinée, que les planètes sont alignées", apprécie Danny Byrne (43 ans), dont le commerce de drapeaux et autres écharpes, bat son plein.

Au pied d'Anfield, le vendeur n'est pas le seul à avoir la tête dans les étoiles après l'incroyable saison européenne des Reds, marquée notamment par 46 buts en 14 matches.

Comme lui, Arthur Tutte (56 ans) estime que le club anglais peut renverser le géant madrilène, qui tentera samedi de décrocher un troisième sacre européen consécutif. Du jamais vu.

"Sous-estimez l'outsider et il vous mordra", promet le supporter, qui arbore fièrement son tatouage du Liverpool FC.

Dans la matinée, des milliers de supporters sont arrivés de tout le Royaume-Uni, prouvant que le club aux cinq titres de champion d'Europe reste l'un des plus populaires, en Angleterre et au-delà.

Impossible de manquer les centaines de "pèlerins", habillés de rouge, déversés à la gare de Lime Street.

James Beaney (42 ans) est l'un de ceux-là. Pas question de manquer le rendez-vous.

"C'est un sacré gros match, contre un autre géant d'Europe. Il faut respecter le Real, mais nous n'avons pas à avoir peur", s'enthousiaste ce Londonien, alors que la dernière finale de Ligue des champions de Liverpool remonte à 2007, son dernier sacre de 2005.

A quelques heures du coup d'envoi, la ville s'est transformée en ruche bruyante, coups de klaxon et chants de supporters du centre ville à Anfield.

Les pubs entassent les fûts de bière pour la soirée. The Sandon, près du stade, affiche une grande bannière "Allez, allez, allez", le cri de ralliement des fans des Reds.

Ce soir, le célèbre "You'll Never Walk Alone" ("Tu ne marcheras jamais seul") raisonnera à nouveau. Pas certain que Mohamed Salah et ses coéquipiers l'entendent, mais ils le savent sans doute déjà, ils ne seront pas seuls au moment de rentrer sur la pelouse du Stade olympique de Kiev.