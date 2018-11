C1 - Buffon, l'atout expérience du PSG

Du haut de ses 40 ans, Buffon compte 15 campagnes dans la compétition-reine, 118 rencontres (hors tours préliminaires) et surtout trois finales, toutes perdues, avec la Juventus Turin, en 2003, 2015 et 2017.

Son arrivée au PSG cet été repose d'ailleurs sur un pari "gagnant-gagnant": le champion du monde 2006 doit apporter au club parisien l'âme qui lui a si souvent fait défaut jusqu'ici en C1 et espère en retour arracher l'un des rares titres qui manquent encore à son vertigineux palmarès.

En Ligue des champions, sa présence "donne de la confiance", estime une ex-vedette du PSG, l'attaquant Pedro Miguel Pauleta, interrogé par l'AFP. "C'est un champion du monde, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a joué cette compétition durant de nombreuses années. C'est un joueur qui peut faire la différence. La +Champions League+, c'est ça: un gardien ou un attaquant qui peut faire la différence à tout moment".

A la Juve, Buffon avait terminé sa saison de Ligue des champions par un carton rouge (pour s'être emporté contre l'arbitre) contre le Real Madrid à la fin d'un quart de finale retour plein de rebondissements, une victoire 3-1 qui n'avait pas suffi à effacer la défaite 3-0 de l'aller.

Suspendu trois matches par les instances disciplinaires de l'UEFA, le portier italien avait donc pris son mal en patience au PSG avant de regoûter aux grandes soirées européennes.



- "On est sur la bonne voie" -

Il a finalement retrouvé la C1 lors du déplacement à Naples le 6 novembre (1-1), une rencontre très symbolique pour l'ancien de Parme (1995-2001) et de la Juventus (2001-2018). Et une partie dans l'ensemble réussie pour le grand gardien qui a retardé l'égalisation en repoussant les tentatives napolitaines de Lorenzo Insigne ou de Dries Mertens, avant qu'une grosse bourde de Thiago Silva ne le contraigne à commettre une faute et un penalty, transformé par Insigne (62e).

Sur le plan comptable, ce nul ne fait pas les affaires des Parisiens, troisièmes de leur poule derrière Liverpool et Naples, mais Buffon a insisté sur la montée en puissance de ses coéquipiers.

"Paris a fait un grand match, un match sérieux avec des idées et je suis très heureux parce que je pense que l'on est sur la bonne voie (...). J'ai confiance parce que l'équipe continue de s'améliorer et ce match nul est un message très important", jugeait-il sur RMC Sport après la rencontre.

Présent en conférence de presse avant le match, le gardien avait déjà souligné les progrès du collectif parisien. L'équipe "est devenue plus compacte, ce qui est quelque chose de très important au niveau européen", affirmait-il.

A confirmer lors du choc crucial contre Liverpool, mercredi, au Parc des Princes, où Buffon devra apporter de la sérénité à une équipe trop souvent crispée par l'enjeu des grandes joutes européennes.

Auprès des plus jeunes, il pourra aussi endosser le costume de "grand frère" comme il l'avait fait quelques instants avec Kylian Mbappé, puni et sur le banc avant OM-PSG pour un retard à la causerie d'avant match.

Dans une séquence captée par les caméras, l'Italien avait glissé quelques encouragements à l'oreille du prodige français pour lui redonner le sourire avant la rencontre. Mbappé était finalement entré à l'heure de jeu et avait marqué quatre minutes plus tard. L'effet Buffon ?