Boateng: "On ne peut arrêter Ronaldo qu'en équipe"

"Il est impossible d'étouffer totalement Ronaldo (...) et on ne peut l'arrêter qu'en équipe", met en garde lundi le défenseur central du Bayern Munich Jérôme Boateng, à deux jours d'une demi-finale aller de Ligue des champions explosive contre le Real Madrid.

"De toute façon il a toujours des occasions dans un match, parce qu'il a des super appels de balle et un timing excellent", constate Boateng dans l'édition du jour du magazine Kicker: "Et en plus, le jeu du Real est réglé sur lui".

"En tant qu'équipe, il est donc très important pour nous de rester compacts (...) et de lui laisser le moins d'espaces possibles", ajoute le défenseur international, qui redoute cependant la force collective du Real.

"Réduire Ronaldo au silence n'est que 50% du travail, parce que les autres joueurs sont simplement trop bons", dit-il.

Boateng et les joueurs du Bayern ont payé pour le savoir. La saison dernière, le Real a éliminé le Bayern en quart de finale 6-3 sur l'ensemble des deux matches, et Ronaldo a marqué cinq des six buts (doublé à l'aller à Munich et triplé au retour à Madrid).

"Un attaquant ne peut pas être plus complet que Ronaldo", a encore dit Boateng. "Pied gauche, pied droit, tête, il maîtrise tout. Et devant le but, c'est une machine".