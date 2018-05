Rafael Nadal, très solide face à l'espoir canadien Denis Shapovalov, et Novak Djokovic, manifestement en progrès, se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Rome, un stade de la compétition que n'avait pas encore atteint le Serbe cette saison.

Le patron est donc encore un peu trop fort pour la jeune classe et Nadal a nettement battu le jeune Shapovalov (6-4, 6-1). Ce match entre le roi de la terre battue et l'une des plus grandes promesses du circuit était très attendu. Mais malgré une belle résistance lors de la première manche, Shapovalov (19 ans) s'est vite retrouvé à court d'arguments.

"Rafa a incroyablement bien joué aujourd'hui. Il était juste trop fort pour moi", a déclaré le Canadien. "Je n'ai pas si mal joué, surtout au premier set où j'ai été compétitif. Je pense que j'aurais pu avancer un peu plus, prendre la balle un peu plus tôt. Mais il m'a repoussé un peu trop loin".

Le match a surtout valu pour sa première manche, quand Shapovalov a sauvé huit balles de break sur ses deux premiers jeux de service, offrant alors une vraie opposition au N.2 mondial.

Mais Nadal ne l'a jamais laissé souffler et a finalement breaké pour mener 4-3. La suite a alors été beaucoup plus simple, grâce notamment à une première balle très efficace.

"J'ai fait un match solide. J'ai manqué quelques occasions en retour mais le match a changé quand j'ai fait le break. Sur mon service, j'ai été assez tranquille tout du long et après j'ai fait moins d'erreurs en retour", a déclaré l'Espagnol.

Interrogé sur le potentiel de son adversaire du jour, Nadal a ensuite confirmé que Shapovalov serait l'un des joueurs les plus dangereux dans les années à venir.

- Djokovic convaincant -

"Il n'a pas besoin de mes conseils. Il est bon partout. Il a juste besoin d'un peu de temps, mais peut-être même pas beaucoup. Il est prêt", a déclaré Nadal qui, au prochain tour, affrontera l'Italien Fabio Fognini.

"C'est un beau compliment venant d'une telle légende. J'ai vu pourquoi il était si dur à battre sur ce court. Ce qu'il fait sur cette surface depuis des années, c'est inhumain", a répondu le Canadien.

Dans la soirée, Djokovic a, à son tour, atteint les quarts de finale et c'est un petit évènement puisqu'il ne l'avait pas encore fait cette saison.

Retombé à la 18e place mondiale, son plus mauvais classement depuis octobre 2006, le Serbe a été convaincant face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, battu 6-1, 7-5.

La première manche a même été d'excellente qualité pour Djokovic, qui aurait pu conclure la partie plus rapidement quand il a servi à 5-4 dans le deuxième set. En quarts de finale, il affrontera le Japonais Kei Nishikori (24e), tombeur de l'Allemand Philipp Kohlschreiber 6-1, 6-2.

Dans la partie basse du tableau, l'autre choc du jour a tourné en faveur du Belge David Goffin, qui s'est qualifié après l'abandon de l'Argentin Juan Martin Del Potro, qui était mené 6-2, 4-5 quand il a jeté l'éponge.

Le Belge, tête de série N.9, affrontera l'Allemand Alexander Zverev, tête de série N.2 et tenant du titre, qui s'est sorti d'un match accroché face au Britannique Kyle Edmund 7-5, 7-6 (13/11) et s'est imposé à sa 8e balle de match.

Dans le tableau féminin, la plupart des favorites l'ont emporté, à l'exception de Venus Williams, battue par la Lettonne Anett Kontaveit.

Simona Halep, tête de série N.1, a profité du forfait de Madison Keys et affrontera en quarts de finale la Française Caroline Garcia. La Lettonne Jelena Ostapenko, tenante du titre à Roland Garros, a de son côté battu la Britannique Johanna Konta et jouera pour une place en demi-finales face à la Russe Maria Sharapova.