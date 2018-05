Roland-Garros - Nadal pourrait croiser Gasquet au troisième tour

Novak Djokovic, lauréat du tournoi en 2016, est sur la trajectoire du Bulgare Grigor Dimitrov en huitièmes de finale, alors que Stan Wawrinka, vainqueur de l'édition 2015, pourrait croiser le N.1 français Lucas Pouille dès le troisième tour.

Nadal a évité le pire puisqu'il ne croisera ni l'Allemand Alexander Zverev, ni l'Autrichien Dominic Thiem, les deux plus grands outsiders du tournoi, ni même Djokovic et Wawrinka, avant la finale.

Au premier tour, le N.1 mondial espagnol se mesurera à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, ancien 13e mondial aujourd'hui 54e. Au deuxième, il affronterait un "terrien", le Portugais Joao Sousa, lauréat du tournoi d'Estoril début mai, ou l'Argentin Guido Pella, avant donc un éventuel duel avec Gasquet, qui bataillera avec l'Italien Andreas Seppi d'entrée.

Djokovic débutera lui face à un qualifié avant, peut-être de ferrailler avec le vétéran espagnol David Ferrer (36 ans), finaliste de l'édition 2013.

Le dernier quart de tableau est de loin le plus dense avec notamment Alexander Zverev et Thiem, promis à un affrontement en quarts de finale. Wawrinka, le Japonais Kei Nishikori, finaliste à Monte-Carlo, et Pouille ont aussi été versés dans cette partie.