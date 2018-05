Roland-Garros - Gasquet attend Nadal

Richard Gasquet et Lucas Pouille n'ont pas gaspillé d'énergie à l'issue des deux premiers tours de Roland-Garros mais la suite ne s'annonce pas de tout repos, surtout pour le premier, placé sur la trajectoire du roi Rafael Nadal.

Dans l'après-midi, l'Espagnol affrontait l'Argentin Guido Pella, un joueur largement à sa portée.

Gasquet au rendez-vous du défi ultime

Malgré un set perdu, Gasquet n'a pas "gaspillé trop d'énergie" face au Tunisien Malek Jaziri, 63e mondial, battu 6-2, 3-6, 6-3, 6-0. Ça tombe bien puisqu'il devra très certainement relever le défi ultime sur terre battue face au décuple lauréat du tournoi, Nadal.

"Il fallait à tout prix repartir physiquement et mentalement au début du troisième (set). Je suis soulagé de gagner 6-3, 6-0. Je n'étais pas sûr de cela après le deuxième", a d'ailleurs souligné le Biterrois de 31 ans, qui avec cette 103e victoire en Grand Chelem a égalé le légendaire Jean Borotra, lauréat des Internationaux de France en 1931. Chez les Français, seul Jo-Wilfried Tsonga, forfait sur blessure, a fait mieux dans les tournois majeurs, avec 117 succès.

Pouille s'évite un cinquième set

Il s'en est fallu d'un point pour Pouille. Sorti du court central avec une avance de deux sets à un face au Britannique Cameron Norrie (85e) mercredi soir, le N.1 français (16e) a sauvé une balle d'égalisation à deux sets partout, à 5-4, d'un ace extérieur à 211 km/h.

Un break plus tard, il a concédé sa mise en jeu alors qu'il servait pour conclure la rencontre. Mais le Nordiste de 24 ans a su serrer le jeu dans le tie-break pour s'éviter un match à rallonge (6-2, 6-4, 5-7, 7-6 (7/3)). Prochain adversaire: le prometteur Russe Karen Khachanov (38e), tombeur de l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez en quatre sets.

Thiem déjoue le piège Tsitsipas

Ce deuxième match avait tout d'un piège pour Dominic Thiem (8e), annoncé comme un des rares à pouvoir barrer la route de Rafael Nadal vers un onzième sacre. Face à lui, le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (39e à 19 ans), finaliste à Barcelone fin avril - en s'offrant Thiem en quarts de finale - et promesse du circuit masculin.

Sur le nouveau court N.18, l'Autrichien s'en est sorti en deux jours. Il menait deux sets à un quand leur match a été interrompu par la nuit mercredi. Il a conclu en quatre manches (6-2, 2-6, 6-4, 6-4) jeudi, après une trentaine de minutes supplémentaires.

"Tsitsipas était à coup sûr un des adversaires les plus compliqués pour un deuxième tour ici. La clé, c'est d'avoir remporté le troisième set hier soir", a souligné Thiem. Le prochain, l'Italien Matteo Berrettini, 96e mondial, s'annonce moins dangereux.

Sharapova-Pliskova, duel de frappeuses

Le match Maria Sharapova - Karolina Pliskova, promet une bataille de "cogneuses". Comme attendu lors du tirage au sort, la championne russe et la Tchèque, 6e mondiale et demi-finaliste sortante, se sont rejointes au troisième tour.

Sharapova a écarté la Croate Donna Vekic, 50e mondiale, 7-5, 6-4 non sans difficulté. La lauréate des éditions 2012 et 2014 (30e) a été breakée quatre fois, lorsqu'elle a servi à 5-3 pour le gain de la première et de la seconde manches. L'ancienne N.1 mondiale n'a conclu la partie que sur sa sixième balle de match, grâce à un retour de coup droit gagnant long de ligne. Plus tôt, Pliskova a écarté en trois sets (3-6, 6-4, 6-1) sa compatriote Lucie Safarova (53e), finaliste du tournoi en 2015, en s'appuyant sur un service efficace (13 aces). Parmi les prétendantes au titre, Simona Halep et Garbine Muguruza ont poursuivi tranquillement leur parcours.