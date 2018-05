Le tournoi de Madrid a vécu une journée mouvementée jeudi avec les éliminations de Juan Martin Del Potro, de Maria Sharapova et de la N.1 mondiale Simona Halep, double tenante du titre, alors que Rafael Nadal avait l'occasion de battre un record.

Le Masters 1000 de la capitale espagnole a peut-être perdu son principal outsider chez les messieurs avec l'échec de Del Potro dès le deuxième tour face à Dusan Lajovic (3-6, 6-4, 7-6 (8/6)), un Serbe qui vaut bien mieux sur terre battue que ne le dit son classement (95e mondial).

Après un premier set maîtrisé, la "Tour de Tandil" (1,98 m) a décliné, sans doute rattrapée par son manque de repères sur terre battue, une surface exigeante où les points sont plus longs à se décanter.

Ce n'était que son deuxième match de l'année sur cette surface. Car, après son excellent parcours lors de la tournée américaine sur dur (titres à Acapulco et Indian Wells, demi-finale à Miami), le lauréat de l'US Open 2009 avait fait un break d'un mois et demi.

L'ancienne N.1 mondiale Sharapova, qui végète autour de la 50e place mondiale, avait une opportunité de tirer son épingle du jeu dans un tournoi féminin ouvert. Mais au lendemain de son festival offensif devant la Française Kristina Mladenovic, finaliste sortante, la "Tsarine" a cédé (4-6, 6-2, 6-3) face à Kiki Bertens (20e), une joueuse coriace sur terre battue.

Nadal et le record de McEnroe



La Néerlandaise avait atteint une fois le dernier carré à Roland-Garros (2016) et a remporté il y a un mois le tournoi de Charleston. La voici sur la route de la Française Caroline Garcia (7e mondiale) qui n'a toujours pas lâché de set en route après son succès contre l'Espagnole Carla Suarez (6-2, 6-3).

La N.1 mondiale Halep a elle perdu sa couronne en cédant sous la puissance de la Tchèque Karolina Pliskova (6-4, 6-3). "Je n'ai pas mal joué. J'ai manqué des opportunités dans les moments importants. C'est pour cela que cela a tourné en sa faveur. Elle se déplaçait vraiment bien et avait une belle qualité de frappe, dans les échanges et au service", a analysé la Roumaine qui n'avait jusque-là perdu qu'une fois en sept rencontres face à Pliskova.

Nadal n'a lui plus perdu sur terre battue depuis près d'un an et sa défaite en quarts de finale du tournoi de Rome face à l'Autrichien Dominic Thiem. Intouchable sur sa surface de prédilection, le décuple lauréat de Roland-Garros en est à 20 victoires d'affilée sans perdre le moindre set.

Avec 48 manches consécutives, il n'est plus qu'à une longueur du record établi en 1984 par l'Américain John McEnroe.

Une victoire sans accroc dans la soirée (20h00/18h00 GMT) du N.1 mondial face au bondissant argentin Diego Schwartzman et le record de "Big Mac" tombera aux oubliettes.