Djokovic reprend le trône de N.1 mondial à Nadal

Novak Djokovic, revenu à son meilleur niveau depuis cet été, a officiellement détrôné lundi Rafael Nadal du siège de N.1 mondial du tennis, malgré sa défaite en finale du Masters de Paris face à Karen Khachanov, qui toque à la porte du top 10.

Cela faisait exactement deux ans, depuis début novembre 2016, que le Serbe n'avait plus atteint le sommet du classement ATP.

Après vingt-deux victoires d'affilée, un Grand Chelem (US Open), deux Masters 1000 (Cincinnati, Shanghaï) et enfin, donc, cette finale à Paris perdue dimanche, revoilà "Djoko" sur le toit du tennis à la place de l'Espagnol, numéro 2, tandis que le Suisse Roger Federer reste 3e.

La progression la plus notable du classement ATP, publié chaque lundi, est évidemment celle du Russe Khachanov, 22 ans, vainqueur surprise à Paris, son premier Masters 1000.

Parti au début de l'année aux alentours de la 50e place mondiale, 18e au début de la semaine dernière, le voilà 11e, au pied du top 10, après avoir gagné sept places.

Et le Russe, comparé à son compatriote et ancien N.1 mondial Marat Safin, n'est plus qu'à quelque 300 points du 10e, l'Américain John Isner...

Peu de mouvement dans le reste du top 20, mis à part le dévissage du Bulgare Grigor Dimitrov, qui perd neuf places et se retrouve 19e après avoir été éliminé au deuxième tour à Paris.

La chute la plus notable est toutefois celle d'un autre Serbe, Filip Krajinovic. Finaliste l'an dernier à Paris, il a été la première victime de Karen Khachanov la semaine dernière, dès leur entrée en lice. Résultat: une dégringolade de 59 places pour se retrouver 93e mondial.

Côté français, l'aventure s'est arrêtée, au mieux, au deuxième tour. Richard Gasquet, éliminé à ce stade par l'ancien tenant du titre Jack Sock, reste le N.1 tricolore et grappille deux places en 26e position mondiale.

Seuls Gilles Simon (30e, +1) et Adrian Mannarino (44e, +2) ont pu également passer le premier tour.

Antoine Hoang, lui, n'était pas à Paris mais au tournoi challenger d'Eckental, en Allemagne, qu'il a remporté le jour de ses 23 ans, ce qui lui permet de bondir de 35 places au 143e rang, le meilleur classement de sa carrière.

Classement ATP au 5 novembre:

1. Novak Djokovic (SRB) 8045 pts (+1)

2. Rafael Nadal (ESP) 7480 (-1)

3. Roger Federer (SUI) 6020

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5300

5. Alexander Zverev (GER) 5085

6. Kevin Anderson (RSA) 4310

7. Marin Cilic (CRO) 4050

8. Dominic Thiem (AUT) 3895

9. Kei Nishikori (JPN) 3390 (+2)

10. John Isner (USA) 3155 (-1)

11. Karen Khachanov (RUS) 2835 (+7)

12. Borna Coric (CRO) 2480 (+1)

13. Fabio Fognini (ITA) 2315 (+1)

14. Kyle Edmund (GBR) 2150 (+1)

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2095 (+1)

16. Daniil Medvedev (RUS) 1977 (+1)

17. Diego Schwartzman (ARG) 1880 (+2)

18. Milos Raonic (CAN) 1855 (+3)

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1835 (-9)

20. Marco Cecchinato (ITA) 1819