Classement WTA - Top 10 inchangé

Le sommet de la hiérarchie mondiale du tennis féminin reste inchangé mais l'Espagnole Garbine Muguruza (3e) a grappillé quelques points sur la Roumaine Simona Halep (1re) et la danoise Caroline Wozniacki (2e), selon le classement WTA publié lundi.

Vainqueure dimanche à Monterrey de son 6e titre, la N.3 mondiale de 24 ans repasse au dessus des 6.000 points et n'est plus qu'à 725 points de Wozniacki.

Kiki Bertens, qui a remporté à Charleston l'autre tournoi de la semaine, bondit de six places. Désormais 21e, la Néerlandaise de 26 ans n'est plus qu'à trois rangs du meilleur classement de sa carrière après son 6e titre.

Julia Görges et Timea Babos, finalistes respectivement à Charleston et Monterrey, progressent également: désormais 11e, l'Allemande a gagné deux places, tandis que la Hongroise monte de cinq rangs et se classe 39e.

Classement WTA au 9 avril 2018:

1. Simona Halep (ROU) 8.140 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6.790

3. Garbine Muguruza (ESP) 6.065

4. Elina Svitolina (UKR) 5.630

5. Jelena Ostapenko (LAT) 5.307

6. Karolina Pliskova (CZE) 4.730

7. Caroline Garcia (FRA) 4.615

8. Venus Williams (USA) 4.276

9. Sloane Stephens (USA) 3.938

10. Petra Kvitova (CZE) 3.271