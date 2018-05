ATP/WTA - Madrid: Halep passe entre les gouttes, Nadal arrive

La Roumaine Halep n'a fait qu'une bouchée de la Belge Elise Mertens (N.16) en deux sets 6-0, 6-3 et 1 heure et 11 minutes de jeu, transformant sa cinquième balle de match d'une belle volée à contre-pied.

Une performance sans bavure quand on sait que Mertens restait sur deux tournois remportés sur terre battue, à Lugano et Rabat. Halep a gagné les huit premiers jeux pour mener 6-0, 2-0, déployant avec brio son tennis de contre-attaquante.

"Après quelques jeux, je me sentais très bien sur le court, j'avais vraiment confiance dans le fait de pouvoir gagner", a commenté Halep. "J'ai encore très bien joué. Ce n'est que le deuxième match du tournoi mais j'ai de bonnes sensations."

Opposée au prochain tour à la Tchèque Kristyna Pliskova (N.94), issue des qualifications, Halep peut déjà se projeter avec confiance vers Roland-Garros (27 mai-10 juin) où elle a été finaliste en 2014 et 2017.



"Beau défi" pour Nadal



"C'est difficile de comparer avec l'année dernière, c'est une autre année, j'ai un an de plus et j'ai plus d'expérience, c'est sûr", a dit Halep, qui court toujours après son premier tournoi du Grand Chelem.

Chez les messieurs, le favori de Roland-Garros s'appelle Nadal: le décuple vainqueur des Internationaux de France doit faire ses débuts sur les courts madrilènes mercredi.

Face à l'Espagnol, qui reste sur dix-neuf victoires consécutives sur terre battue sans perdre un set, se dresse le Français Gaël Monfils (N.41).

Les chiffres penchent largement en faveur du Majorquin: 13 victoires sur Monfils en 15 confrontations, "La Monf" n'ayant battu que deux fois "Rafa", au même endroit, à Delray Beach sur ciment (2009 et 2012).

"Gaël est toujours un rude adversaire pour tout le monde. C'est un joueur qui a beaucoup de talent et de potentiel", a commenté Nadal lundi. "Ce sera un beau défi."

En attendant, alors que les organisateurs ont été obligés de déployer le toit de la Caja Magica mardi en raison de la pluie, le tableau masculin s'est dégarni de plusieurs têtes de série.

L'Espagnol Pablo Carreño (11e mondial) a perdu au 1er tour devant le Croate Borna Coric (N.35), en deux sets 6-4 6-2. Et l'Américain Jack Sock (15e mondial) s'est incliné face à l'Uruguayen Pablo Cuevas (N.47) en trois manches 6-7 (5/7), 6-4, 6-0.