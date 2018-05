ATP - Madrid - Shapovalov gâche l'anniversaire de Paire

Pas de huitièmes pour l'anniversaire de Benoît Paire: le jour de ses 29 ans, le Français, 50e joueur mondial, a été éliminé mardi au 2e tour du Masters 1000 de Madrid par le Canadien Denis Shapovalov (43e), 7-6 (7/5), 4-6, 6-4.

Après une victoire convaincante sur son compatriote Lucas Pouille (18e) la veille, l'Avignonnais a cette fois cédé au terme d'une bataille de 2 h et 10 min.

"C'était un super match contre Denis, ça jouait très bien au tennis", a commenté Paire.

"C'est un futur très grand de ce sport, c'était un match très accroché. Au troisième set, je n'ai pas eu vraiment d'occasions, il a très bien joué, très bien servi, il frappait fort", a déclaré le Français.

Plus à l'aise sur les surfaces rapides, l'espoir canadien Shapovalov (19 ans) restait sur deux éliminations au 1er tour sur terre battue à Monte-Carlo et Budapest. En huitièmes de finale, Shapovalov rencontrera le vainqueur du match entre le Canadien Milos Raonic (24e) et le Bulgare Grigor Dimitrov, 4e joueur mondial.

Malgré sa défaite, Benoît Paire a dit être satisfait de sa performance à l'approche de Roland-Garros (27 mai-10 juin).

"Pour moi, ce n'est que du positif", a dit le Français.

"C'est mon anniversaca marche ire, je suis content d'avoir fait un combat comme ça le jour de mon anniversaire, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. (...) Je suis très content de mon match, je ne vais retenir que du positif. C'était une belle bagarre, encourageant et super pour la suite", a-t-il conclu.