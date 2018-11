ATP - Del Potro forfait pour le Masters, Nishikori en profite

L'Argentin Juan Martin Del Potro, N.4 mondial, pas encore remis d'une fracture à la rotule droite, doit renoncer au Masters de fin de saison à Londres (11-18 novembre), un forfait qui profite au Japonais Kei Nishikori, annonce l'ATP samedi.

"C'est frustrant pour moi de ne pas être en mesure de jouer à Londres. J'ai fait tout ce que je pouvais pour soigner mon genou. Ma rééducation progresse bien, mais j'ai besoin de plus de temps, explique Del Potro, selon des propos rapportés par l'ATP. C'est bien sûr décevant mais j'ai connu une très belle saison."

Le grand Argentin (1,98 m), longtemps martyrisé par ses poignets - le droit d'abord, en 2010, le gauche surtout, opéré trois fois en quinze mois entre 2014 et 2015 -, s'est offert à l'US Open la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière, à quelques jours de ses trente ans. Sa saison 2018 a également été marquée par son premier trophée en Masters 1000, à Indian Wells en mars, et son meilleur classement, N.3 mondial, au cours de l'été.

Mais "Delpo" a subi un nouveau coup d'arrêt début octobre à Shanghaï, sur une chute à première vue anodine. Diagnostic : fracture de la rotule, et une durée d'indisponibilité toujours inconnue.

C'est Nishikori (28 ans), demi-finaliste à l'US Open début septembre, qui bénéficie du retrait du Sud-Américain et rejoint le Serbe Novak Djokovic, l'Espagnol Rafael Nadal, le Suisse Roger Federer, l'Allemand Alexander Zverev, le Sud-Africain Kevin Anderson, le Croate Marin Cilic et l'Autrichien Dominic Thiem au rang des qualifiés pour le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Cette qualification in extremis récompense un retour proche de son meilleur niveau du Japonais (11e), après une deuxième moitié de saison 2017 gâchée par un poignet droit douloureux et opéré.

Il s'agit de la quatrième participation de Nishikori au Masters. Deux fois, il y a atteint le dernier carré, en 2014 et 2016.