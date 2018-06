le Néerlandais Phillip Cocu nouvel entraîneur de Fenerbahçe

Cocu, 47 ans, s'est engagé pour trois ans avec l'équipe stambouliote, 2e de la dernière édition du Championnat de Turquie et qui s'est inclinée en finale de la Coupe. Il succède au Turc Aykut Kocaman, limogé le 18 juin.

Cocu a conduit cette année le PSV Eindhoven à son troisième titre de champions en quatre ans aux Pays-Bas.

Sa nomination intervient alors que Fenerbahçe entame une nouvelle ère avec l'élection début juin à la présidence de l'homme d'affaires Ali Koç successeur du décrié d'Aziz Yildirim, aux commandes depuis 20 ans.

Koç avait annoncé dans la foulée l'arrivée du Français Damien Comolli, ancien directeur sportif de Tottenham et Liverpool.

"Fenerbahçe est un grand club et les idées et la vision d'Ali Koç et Damien Comolli sont très prometteuses" a déclaré Cocu.