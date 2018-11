Formule 3/Macao: une pilote et 4 autres personnes blessées dans un violent accident (organisateurs)

Une pilote allemande de 17 ans, dont la voiture a décollé à pleine vitesse dans un violent accident, et quatre autres personnes ont été blessées dimanche lors du Grand Prix de F3 de Macao, selon les organisateurs.

Toutes les cinq ont été admises à l'hôpital, selon les rapports médicaux envoyés à l'AFP par les organisateurs de la course.

La pilote Sofia Flörsch est "consciente" mais souffre d'une "fracture de la colonne vertébrale", son état de santé est "stable", selon le bulletin médical communiqué par son écurie Van Amersfoort Racing.

Lancée à plus de 200 km/h en arrivant dans un virage à angle droit, la Dallara-Mercedes a percuté une monoplace, décollé au-dessus des grillages de sécurité et fracassé une cabine abritant des photographes, avant de retomber dans une zone où se trouvaient des commissaires de piste. La course, qui était à son 4e tour, a été interrompue.

L'autre pilote impliqué dans l'accident, Sho Tsuboi, est également hospitalisé, ainsi que deux photographes et un commissaire de piste, ont précisé les organisateurs.

Le Grand Prix de Macao est endeuillé depuis plusieurs années. En novembre 2017, le pilote britannique Daniel Hegarty est mort dans un crash. En 2012, ce sont deux pilotes qui ont été tués dans des accidents survenus à quelques heures d'intervalle. ey/amz/al/ig