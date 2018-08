F1/GP d'Italie - Ferrari net favori, grosse frayeur pour Ericsson

Ferrari a confirmé son statut de favori du Grand Prix d'Italie de F1 en dominant sous les vivats des tifosi les deux premières séances d'essais libres vendredi, marquées par un impressionnant crash du Suédois Marcus Ericsson (Sauber).

Contrairement à ses habitudes de début de saison, la Scuderia, qui vise une première victoire sur ses terres depuis celle de l'Espagnol Fernando Alonso en 2010, n'a pas caché son jeu lors de cette première journée.

Son pilote allemand Sebastian Vettel, auteur du meilleur chrono du jour lors de la deuxième séance (1 min 21 sec 105/1000), peut rêver d'un succès en rouge à Monza, après trois victoires sur le mythique tracé italien avec Toro Rosso et Red Bull.

"La voiture fonctionnait bien mais je pense qu'on peut l'améliorer. Je ne suis pas encore satisfait", a-t-il estimé après avoir passé le plus clair de sa matinée au garage pour laisser travailler ses mécaniciens et enregistré une sortie de piste sans conséquence l'après-midi.

"J'ai essayé et maintenant je sais ce qui ne fonctionne pas, ce qui est toujours bon à savoir, a commenté l'Allemand à ce sujet. La voiture n'a pas été trop touchée. Content d'avoir pu continuer ensuite".

Lors de la deuxième séance, a priori plus représentative des conditions du week-end, quand la première s'est effectuée sous la pluie puis sur une piste séchante, Vettel a devancé son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen de 270/1000.

- "Déficits" -

Pour Mercedes, seul le Britannique Lewis Hamilton est parvenu à rester dans le rythme, à 287/1000, quand le Finlandais Valtteri Bottas est quatrième à 698/1000.

"Mes tours étaient bons mais Ferrari était un peu plus rapide, a constaté le leader du Championnat du monde. L'équipe travaille à son maximum mais il y a encore des domaines dans lesquels nous avons des déficits, donc j'espère que nous pourrons faire un pas en avant en qualifications" à 15h00 (13h00 GMT) samedi.

Comme attendu sur un circuit à hautes vitesses qui leur est peu favorable, les Red Bull sont reléguées au-delà de la seconde, devant les Racing Point Force India, qui confirment leur progression de l'été.

Ericsson, qui a perdu le contrôle de sa monoplace dès l'ouverture de la deuxième séance suite à un problème de DRS, est indemne en dépit d'un choc violent et de plusieurs tonneaux.

Ce volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe mais provoque une perte d'adhérence est resté ouvert au moment de freiner à l'entrée de la première chicane, au bout de la ligne droite des stands, le propulsant dans les barrières.

- Calendrier 2019 -

Le Suédois est sorti seul de son cockpit avant d'être amené au centre médical, où il a passé avec succès des contrôles de précaution. Il a pu rejoindre son garage à pied, sous les hourras des spectateurs.

Son coéquipier monégasque Charles Leclerc a connu un problème similaire, sans les mêmes conséquences. Il a signé le neuvième temps, devant des Renault et des Haas très proches.

McLaren, une nouvelle fois en difficulté, ferme la marche derrière des Toro Rosso et des Williams également dans un mouchoir.

Le promoteur de la F1 a par ailleurs présenté un projet de calendrier pour la saison 2019 rallongé de deux semaines, qui doit encore être validé par le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) le 12 octobre.

Elle comptera 21 Grand Prix, comme cette saison et en 2016, débutera le 17 mars en Australie et se terminera le 1er décembre à Abou Dhabi. Les GP d'Allemagne à Hockenheim et du Japon à Suzuka, prolongés pour un et trois ans respectivement, figureront bien au programme.