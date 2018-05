Parme retrouve la Serie A

Lors de la 42e et dernière journée de Serie B, Parme est allé s'imposer 2-0 à La Spezia et a dépassé in extremis Frosinone, rejoint dans les derniers instants par Foggia (2-2). Les deux équipes terminent à égalité de points mais Parme a l'avantage dans les confrontations directes.

Parme avait connu ses heures de gloire dans les années 1990 quand le club avait remporté deux Coupes de l'UEFA (1995 et 1999) et une Coupe des Coupes (1993).

Mais miné par des problèmes financiers, le club était tombé en faillite en 2015 et avait été rétrogradé en Serie D (4e div.). Parme est remonté dès la première saison en Serie C, et directement ensuite en Serie B, l'été dernier.

Fondé en 1913, Parme a remporté trois coupes d'Italie et une Supercoupe nationale au cours de son histoire.

Empoli et Parme sont promus directement en Serie A. La troisième place pour l'élite se jouera lors de barrages entre Frosinone, Palerme, Venise, Bari, Citadella et Pérouse.