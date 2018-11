Intenable depuis plusieurs semaines, l'Inter Milan est tombé de son piédestal ce dimanche, à l'occasion de la 12e journée de Serie A. Les hommes de Luciano Spalletti, qui restaient sur sept succès de rang en championnat, ont mordu la poussière à Bergame, face à l'Atalanta (4-1).

Les Nerazzurri ne sont jamais apparus en mesure de faire mal à leur hôtes, et Samir Handanovic a même réussi quelques interventions décisives durant le premier acte, après l'ouverture du score signée Hans Hateboer (1-0, 9e). Si l'égalisation de Mauro Icardi sur penalty a fait illusion au retour des vestiaires (1-1, 47e), les Intéristes ont ensuite pris l'eau, et Marcelo Brozovic a même été exclu (90e+2). Avec ce succès, l'Atalanta se rapproche des équipes de tête, alors que l'Inter compte désormais trois points de retard sur le Napoli, et se retrouve distancé de six longueurs par la Juventus, qui se rend sur la pelouse de l'AC Milan en soirée.