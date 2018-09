En difficulté après deux premiers matches qui ne lui ont rapporté qu'un seul point, l'Inter Milan s'est enfin lancé samedi lors de la 3e journée de Serie A, avec un très net succès 3-0 sur le terrain de Bologne.

Cette première victoire de la saison doit beaucoup à Radja Nainggolan, recrue-phare de l'intersaison. Le milieu de terrain a ouvert le score à la 66e minute, à un moment où l'Inter, privé de son buteur et capitaine Icardi, blessé, poussait mais sans se montrer particulièrement dangereux.

Bien servi par Politano, autre néo-Milanais, le Belge a joliment enchaîné contrôle du gauche et frappe du droit pour tromper Skorupski, son ancien équipier à l'AS Rome.

Ensuite, les Milanais ont déroulé avec deux nouveaux buts signés Candreva (82e) - qui attendait ça depuis un an et demi - et Perisic (85e).

Grâce à cette première victoire de la saison, l'équipe de Luciano Spalletti (7e) rejoint avec quatre points l'AS Rome, qui s'est inclinée in extremis vendredi à San Siro face à l'AC Milan (2-1).

Pour Bologne (17e), en revanche, la situation ne s'arrange pas. Les joueurs de l'ancien grand buteur Filippo Inzaghi n'ont pas marqué une seule fois depuis le début du championnat.

Dans la soirée, la Juventus Turin jouera sur la pelouse du promu Parme, où Cristiano Ronaldo tentera de marquer son premier but sous le maillot rayé noir et blanc.

Le Portugais est resté bredouille lors des deux premières journées mais la Juve, déjà leader, compte tout de même six points. C'est le cas aussi de Naples (2e), qui sera dimanche à Gênes pour y affronter la Sampdoria.