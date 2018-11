Nettement supérieure, la Juventus Turin est allée s'imposer 2-0 dimanche à San Siro face à l'AC Milan, dont l'attaquant Higuain a raté un penalty et a été expulsé, confirmant son statut d'intouchable leader du championnat d'Italie à l'issue de la 12e journée.

Le match a été scellé par Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le but du 2-0 à la 82e minute, d'une frappe violente au milieu de la surface.

Le but du quintuple Ballon d'Or, son 8e déjà cette saison en Serie A, doit tout de même beaucoup à son compatriote Joao Cancelo, auteur sur le coup d'un beau débordement à droite et d'un tir repoussé par Donnarumma.

En début de match, la Juve avait ouvert la marque par Mandzukic (8e), qui sautait beaucoup plus haut que Rodriguez sur un long et beau centre d'Alex Sandro.

"Je suis très content de mon but, mais surtout du match de l'équipe. On a montré beaucoup de solidarité, on a eu des occasions contre une équipe très forte et ça n'est pas facile de gagner à San Siro. C'est aussi très important de laisser Naples à six point", a déclaré Ronaldo après la partie.

Beaucoup plus forte que le Milan, qui reste 5e au classement, la Juventus n'a tremblé que pendant quelques instants, quand une main de Benatia a offert un penalty aux rossoneri.

Face à l'équipe qu'il a dû quitter cet été pour faire de la place à CR7, Higuain s'est avancé mais son tir a été dévié par Szczesny sur son poteau droit et les bianconeri ont pu reprendre leur domination.

Celle-ci a fini par exaspérer Higuain, expulsé pour avoir hurlé sur l'arbitre qui venait de lui adresser un carton jaune pour une charge sur Benatia.

L'Inter trébuche

Comme le dit Ronaldo, cette victoire permet aux Turinois de reprendre six points d'avance sur Naples, victorieux 2-1 samedi à Gênes face au Genoa, au bout d'un match interrompu un quart d'heure à cause d'une très forte pluie.

Derrière, l'Inter Milan occupe la 3e place mais se retrouve à trois longueurs de Naples après avoir lourdement chuté sur le terrain de l'Atalanta Bergame (4-1). Les Milanais restaient pourtant sur sept succès consécutifs en Serie A.

L'ouverture du score de l'Atalanta est intervenue à la 8e minute par Hateboer avant que le capitaine de l'Inter Icardi n'égalise sur pénalty juste après la pause (47e).

Le défenseur bergamasque Mancini a ensuite marqué pour la troisième fois en autant de matches (62e) tandis que Djimsiti (88e) et Gomez (90+4) ont complété le score.



Ventura veut démissionner



Dans les autres matches du dimanche, la Lazio Rome (4e) a été freinée par Sassuolo (1-1), qui confirme son statut d'équipe surprise de la saison (7e).

Les Romains avaient ouvert la marque par Parolo (8e), déjà buteur jeudi en Europa League contre Marseille, mais Sassuolo a rapidement égalisé via Ferrari (15e).

L'autre équipe de la capitale, l'AS Rome, est de son côté revenue à la 6e place grâce à sa victoire (4-1) contre la Sampdoria Gênes.

Les Romains ont d'abord mené 3-0 sur des buts de Juan Jesus (19e), Schick (59e) et El Shaarawy (72e) avant que les Génois ne réduisent la marque par le Français Defrel. El Shaarawy a ensuite inscrit un doublé dans les arrêts de jeu pour porter la marque à 4-1. La Sampdoria est désormais 12e.

En bas de tableau, le Chievo Vérone a été tenu en échec par Bologne (2-2), ce qui a entraîné la démission de son entraîneur Gian Piero Ventura, ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie.

Le club n'a pas encore accepté cette démission et s'est donné le temps de la réflexion. Depuis l'arrivée de Ventura, le Chievo n'a pris qu'un point en quatre matches.