La Juventus a gagné, pas Naples: la 32e journée du championnat d'Italie a sans doute été celle où les Turinois ont creusé un écart décisif en vue d'un septième titre consécutif, leurs six points d'avance semblant un gouffre impossible à combler.

L'affaire est tellement bien engagée qu'elle pourrait même être bouclée dès dimanche prochain, à l'occasion de la 34e journée et d'un Juventus-Naples de circonstance.

Il faudrait pour cela que la Juve, leader, s'impose mercredi à Crotone, que Naples (2e) perde à domicile face à l'Udinese le même jour et enfin que les Turinois s'imposent lors du choc de dimanche.

Pour en arriver là, les Bianconeri ont montré qu'ils avaient digéré la déception de leur élimination in extremis mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions.

Accueillis par une banderole "Fiers de vous" et des applaudissements nourris pour Buffon, auteur d'une sortie discutée sur l'arbitrage du match face au Real Madrid, les Turinois ont ensuite tranquillement réglé son compte à la Sampdoria Gênes (9e), qui a tenu un peu plus de 40 minutes.

Le grand homme du match a été le Brésilien Douglas Costa, entré juste avant la pause à la place de Pjanic, blessé, et passeur décisif sur chacun des trois buts.

Il a d'abord servi Mandzukic, buteur d'une volée de près (45e), puis le défenseur allemand Howedes, auteur de son premier but turinois (60e) pour son deuxième match seulement sous le maillot bianconero.

A la 74e minute enfin, Douglas Costa a réussi une action de grande classe sur le côté droit pour offrir le dernier but du match à Khedira.

- Diabaté, encore un doublé -

Avant le match de la Juventus, Naples, manifestement à court de carburant, avait de son côté été tenu en échec sur la pelouse de l'AC Milan (0-0).

Cela s'est joué à trois fois rien, pourtant. Dans le temps additionnel, l'attaquant napolitain Milik s'est en effet retrouvé au duel face à Donnarumma, le jeune gardien du Milan.

Sur la frappe du Polonais, Donnarumma est descendu à ras de terre à une vitesse folle pour une parade exceptionnelle, qui offre un point à son équipe et un morceau de Scudetto à la Juventus.

Même si Naples a encore les moyens d'étirer le suspense un peu plus loin que dimanche prochain, son rythme actuel est insuffisant pour un candidat au titre avec seulement neuf points en six matches.

L'AC Milan, de son côté, reste 6e, bien placé pour la qualification en Europa League, mais trop loin sans doute pour espérer la Ligue des champions.

Donnarumma, le héros du jour, a lui fêté son 100e match de Serie A à 19 ans et 49 jours. C'est un record, le gardien de Milan passant ce cap plus vite que Gianni Rivera et Silvio Piola, des légendes d'une autre époque.

En soirée, cette 32e journée atteindra son sommet avec le derby de la capitale entre la Lazio Rome (3e) et l'AS Rome (4e).

Le vainqueur, s'il y en a un, fera une belle opération car l'Inter Milan (5e) n'a pu faire mieux samedi que 0-0 face à l'Atalanta Bergame. Les trois équipes, qui luttent pour les deux places qualificatives pour la Ligue des champions restantes, comptent actuellement le même nombre de points (60).

En bas de tableau, la lanterne rouge Benevento a fait match nul 2-2 sur le terrain de Sassuolo. Le promu a pu de nouveau compter sur l'attaquant Cheick Diabaté, auteur d'un doublé.

Le Malien, vieille connaissance de la Ligue 1, en est à sept buts en six matches depuis son arrivée au mercato. Et il reste sur trois doublés lors des trois derniers matches.