Serie A: Une semaine en sauveur pour Romagnoli !

Quelle semaine pour Alessio Romagnoli ! Mercredi, le défenseur international de l'AC Milan, effaçait un but contre son camp en signant dans les arrêts de jeu la victoire en match en retard sur le Genoa (2-1). 4 jours plus tard et l'histoire se répète puisque Romagnoli joue encore les hommes providentiels pour les Rossoneri. Alors que Milan, en déplacement à Udine, se dirigeait vers un match nul et vierge (0-0) ce dimanche soir, en clôture de la 11e journée de Serie A, l'ancien Romain, au bout du temps additionnel, inscrit le but d'une précieuse victoire (0-1) sur l'équipe du Frioul, réduite à 10 suite à l'expulsion de Nuytinck (90e+5) et crucifiée après... 7 minutes d'arrêts de jeu.