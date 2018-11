Serie A : La Lazio flambe avant l’OM

Ciro Immobile s’est offert un doublé (26e et 35e) avant des réalisations signées Danilo Cataldi (59e) et Marco Parolo (70e).

le Torino s'est imposé 4-1 sur la pelouse de la Sampdoria avec le Français Soualiho Meité titulaire au milieu de terrain. Auteur d'un doublé en première période (12e, 43e), Belotti a grandement contribué à ce succès en délivrant une passe décisive à Izzo en fin de rencontre (78e). Entre-temps, Falqué avait cresué l'écart à 3-0 à la 56e et Quagliarella avait entretenu l'espoir en réduisant l'écart après avoir manqué un penalty (65e).

L'entrée du Français Defrel côté gênois en seconde période n'a rien changé à la donne. Au classement, le "Toro" confie sa 10e place à sa victime du jour pour se hisser au 7e rang. Les Turinois demeurent invaincus à l'extérieur en championnat.

Dans les deux autres rencontres de 15h, la lanterne rouge, le Chievo Vérone, a bu la tasse à domicile contre Sassuolo, nouveau 6e de Serie A, grâce à une réalisation de Di Francesco (42e) et un but contre son camp de Giacherini au bout du temps additionnel (90e+4). Parme, 14e, et Frosinone, 19e, se sont également neutralisés sur un score nul et vierge