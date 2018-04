Qatar Airways sponsor officiel de la Roma

Dès mardi soir à Anfield, contre Liverpool, les joueurs de la Roma porteront un nouveau maillot portant le logo de Qatar Airways, a indiqué le club romain sur Twitter.

Cet accord fait de Qatar Airways le 7e sponsor principal du club romain en 90 ans. C'est "le plus grand (sponsor)" jamais signé par la Roma et "l'un des plus importants (contrats de sponsoring) obtenus par un club italien", assure l'AS Rome dans un communiqué, sans préciser le montant de l'opération.

Plusieurs médias italiens évoquent lundi une contribution de 40 millions d'euros sur trois ans. L'AS Rome est l'un des clubs les plus populaires de la Serie A mais n'avait plus de sponsor maillot depuis la fin du partenariat avec l'opérateur de télécommunications Wind, à la fin de la saison 2012-2013.

"Le nouveau partenariat permettra à Qatar Airways de se mettre en rapport avec les millions de supporteurs de l'AS Rome dans le monde et il aidera l'équipe à toucher un grand nombre de fans potentiels à l'étranger", ajoute le communiqué du club, actuellement 3e du Championnat d'Italie.

Qatar Airways est présent dans de nombreux sports et a été pendant trois ans le principal sponsor de Barcelone (2013-2017)... que la Roma vient d'éliminer en quart de finale de la Ligue des champions.

"Avec le début des travaux pour le nouveau stade, prévu avant la fin de l'année, et la demi-finale de Ligue des champions, pour la première fois en 34 ans, nos supporteurs vivent un moment particulièrement passionnant", a réagi James Pallotta, le président américain de la Roma.

"Nous sommes fiers de porter le nom de Qatar Airways sur nos maillots et impatients de travailler ensemble pour parvenir aux succès sportifs et commerciaux que nous espérons dans les années à venir", a-t-il insisté.

L'AS Rome "est l'un des clubs les plus connus au monde (...) et notre ambition commune en faveur de l'innovation et de l'excellence a rendu très simple la conclusion de cet accord", a souligné Akbar Al Baker, le patron de Qatar Airways.

La compagnie aérienne de Doha est déjà présente en Italie où elle a racheté en septembre 49% des parts de Meridiana, rebaptisée Air Italy, dont l'actionnaire majoritaire reste le prince Aga Khan.