Benevento relégué en Serie B

Après un an seulement dans l'élite du championnat d'Italie, le petit club de Benevento a été officiellement relégué en Serie B dimanche, en dépit de son succès de prestige samedi à San Siro face à l'AC Milan.

Dimanche, la victoire de Crotone sur le terrain de l'Udinese (2-1) a condamné Benevento, qui ne peut plus rattraper ni Crotone ni le Chievo Vérone, 16e et 17e avec 31 points. Benevento compte en effet 17 points et il n'en reste que 12 à prendre.

Le club à la sorcière sur le blason a donc résisté jusqu'à la 34e journée, ce qui est déjà remarquable après son horrible début de saison, qui l'avait vu enchaîner 14 défaites lors de ses 14 premiers matches.

Les arrivées au mercato de joueurs d'expérience comme Bakary Sagna, Cheick Diabaté ou Sandro, ont permis au club de retrouver un rythme acceptable et de signer quelques bons résultats, comme la victoire de samedi à Milan, qui lui avait offert un sursis.

Mais le retard pris en début de saison était beaucoup trop important pour espérer pouvoir se sauver.