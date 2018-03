Allegri pense rester à la Juventus

L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri, annoncé comme un possible candidat au poste d'entraîneur du Paris SG, a fait part vendredi de sa volonté de poursuivre sa tâche au sein du club bianconero.

"J'ai un contrat avec la Juventus jusqu'en 2020. Je suis heureux ici et mon intention est de rester", a déclaré Allegri en conférence de presse.

Agé de 50 ans, Allegri est arrivé en 2014 à la Juventus, où il a connu de grands succès. Il a été quatre fois champion d'Italie, une fois avec l'AC Milan et trois avec la Juventus. Avec le club turinois, il a aussi gagné trois Coupes d'Italie et disputé deux finales de Ligue des Champions, en 2015 et 2017.