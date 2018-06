Roland-Garros/Doubles dames - Les Tchèques Krejcikova et Siniakova titrées

Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont remporté le titre en double dames à Roland-Garros dimanche en dominant la paire nippone composée d'Eri Hozumi et de Makoto Ninomiya en deux sets (6-3, 6-3).

Le duo tchèque s'adjuge son premier trophée majeur après avoir empêché en 65 minutes Hozumi et Makoto de devenir la première paire 100% japonaise à soulever un titre du Grand Chelem.