A 27 ans, Dimitrov, vainqueur du dernier Masters en novembre à Londres, n'est jamais allé plus loin que le 3e tour de Roland-Garros (2013, 2017 et 2018), et a subi quatre éliminations d'entrée en sept participations.

Vendredi, il a passé un peu moins de deux heures et demie, s'arrêtant sur une dernière faute directe en coup droit.

Verdasco affrontera le Serbe Novak Djokovic (22e) ou l'Espagnol Roberto Bautista Agut (13e).