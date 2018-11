Imbattable en novembre: Tottenham a enchaîné contre Crystal Palace (1-0), alors que Leicester et ses supporters ont rendu un émouvant hommage à l'ancien propriétaire du club Vichai Srivaddhanaprabha, samedi lors de la 12e journée de Premier League.

Au classement, les "Spurs" (4e avec 27 pts) reviennent à hauteur de Chelsea (2e) et Liverpool (3e) avant que les "Blues" ne reçoivent Everton et que les "Reds" n'accueillent la lanterne rouge Fulham dimanche, en préambule du derby entre les deux Manchester en fin d'après-midi.



Emotions à Leicester



Une dizaine de milliers de supporters, et des joueurs comme Harry Maguire et James Maddison, ont marché depuis le centre de la ville des Midlands jusqu'au King Power Stadium avant le match nul contre Burnley (0-0).

La foule a bravé la pluie battante alors que les "Foxes" s'apprêtaient à jouer à domicile pour la première fois depuis l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au milliardaire thaïlandais, ainsi qu'à quatre autres personnes, le 27 octobre aux abords du stade.

Après le match, le fils de Vichai, Aiyawatt, accompagné des joueurs, de l'encadrement et d'anciens entraîneurs, dont Claudio Ranieri, ont fait le tour du terrain, applaudissant les supporters.

"C'était un jour spécial, un match spécial", a réagi Claude Puel. "C'était important de le vivre avec nos fans et de donner le meilleur de nous-mêmes pour notre président. (...) Son rêve et son travail ont changé beaucoup de vies. Tout le monde veut continuer à jouer pour lui et sa famille. Après le match, c'était l'émotion pure. C'était une connexion fantastique. Voir les anciens joueurs et entraîneurs revenir pour honorer le président montre quel homme il était."

Le charismatique thaïlandais était devenu une figure incontournable du club et de la ville. Sous sa houlette, Leicester avait produit l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football anglais en remportant la Premier League en 2016, après avoir débuté la saison avec une cote de 5.000 contre 1 selon les bookmakers.

Le club a annoncé son intention d'ériger une statue de Vichai au stade, toujours orné des milliers de remerciements et gerbes en hommage à l'ancien propriétaire.



Quatre pour Tottenham



En s'imposant sans briller à Crystal Palace, grâce à un but de raccroc de Foyth sur corner, les "Spurs" ont enchaîné une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues.

Après un mois d'octobre calamiteux, les Londoniens du nord ont trouvé le moyen de faire le dos rond et de gagner malgré les nombreuses blessures, même sans bien jouer. Ils peuvent dire merci à leur capitaine Hugo Lloris, calme et efficace quand les "Eagles" ont poussé en fin de match.

Quatre jours après avoir sauvé provisoirement leur campagne européenne contre le PSV, les hommes de Mauricio Pochettino s'accrochent au top-4 de la Premier League. En attendant les jours meilleurs, Tottenham limite superbement la casse.



Les "Magpies" s'envolent



Newcastle (14e avec 9 pts) est sorti de la zone rouge, grâce à sa deuxième victoire de suite, cette fois contre Bournemouth grâce à un doublé de Rondon (2-1). La rencontre a été marquée par la grave blessure à un genou d'Adam Smith, le joueur des "Cherries" a été traité sur la pelouse et placé sous oxygène avant d'être évacué.

De son côté, Cardiff (18e avec 8 points) a donné un coup de boost à ses ambitions de maintien en battant Brighton (2-1).