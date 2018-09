Avec quatre victoires, les joueurs de Jürgen Klopp confortent leur première place (12 points), en attendant notamment les matches de Chelsea et Tottenham.

Les Reds ont montré deux visages, l'un impérial en première période, l'autre beaucoup plus poussif, pendant une vingtaine de minutes, au retour des vestiaires. Ils croyaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la pause, grâce à deux buts de Sadio Mané (10) et Roberto Firmino (45), et en faisant preuve d'une vraie maîtrise.

Une forte pression des Foxes et une grossière erreur du gardien brésilien Alisson ont pourtant relancé le match. L'ancien Lyonnais Rachid Ghezzal en a profité pour marquer son premier but en Premier League (63, 1-2).

Vexés, les Reds ont immédiatement su faire preuve d'autorité, notamment après l'entrée de deux bons manieurs de ballon (Naby Keïta et Xherdan Shaqiri) pour reprendre le contrôle du jeu. Leicester est resté inoffensif pendant la dernière demi-heure.

Pas vraiment de frayeurs pour Klopp, donc, avant dix jours de trêve internationale, et deux rencontres charnière à la reprise, à Tottenham (15 septembre), puis devant le PSG (18 septembre)

Six autres matches ont lieu samedi après-midi, notamment Chelsea (3e) face à Bournemouth (6e) à 14:00 GMT et Manchester City (5e) - Newcastle (17e), à 16:30.