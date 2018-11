Grâce à ce succès dans un "Temple du football" loin d'avoir fait le plein, les champions en titre repassent devant Liverpool (26 pts) grâce à une meilleure différence de buts (+24 contre +16).

Les "Spurs", eux, restent calés à la cinquième place (21 pts), à déjà cinq longueurs de City et Liverpool.

En préambule au match, Mauricio Pochettino avait fait part de son mal-être et sa frustration, dans le sillage d'une nouvelle déception en Ligue des champions contre Eindhoven (2-2).

Entre l'inactivité sur le marché des transferts cet été, le retard de la livraison du nouveau stade, le technicien argentin a évoqué son "pire sentiment" depuis son arrivée à la tête des "Spurs".

"Le club n'est pas complètement concentré sur l'objectif de gagner des titres", avait-il lancé, pointant du doigt la priorité financière mise sur la nouvelle enceinte au détriment de l'effectif.

Conséquence directe du retard, faute de White Hart Lane, le choc de lundi s'est joué sur une pelouse ravagée par les gaillards des Philadelphia Eagles et des Jacksonville Jaguars la veille.

Gros gâchis

Mais l'état de la pelouse n'a pas trop dérangé les champions, peut-être un tout petit peu plus maladroits que d'habitude dans ce "match à six points" contre un autre prétendant au titre, comme l'avait qualifié Pep Guardiola.

Car si les "Spurs" bafouillent un peu depuis quelques semaines, les "Citizens" volent après leurs succès contre Burnley (5-0) et Donetsk (3-0). Après le match en Ukraine, l'entraîneur a même déclaré que les Mancuniens jouaient leur meilleur football depuis son arrivée.

Si ça n'a pas été forcément brillant à Wembley, ce fut en tout cas suffisant pour faire la différence. Dès la sixième minute, Sterling débordait Trippier sur l'aile gauche, fixait Lloris et servait Mahrez, qui marquait dans un but vide. L'ailier pointait ensuite le ciel des doigts en hommage à son ancien président à Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, décédé samedi dans un accident d'hélicoptère.

Kane sonnait ensuite la riposte, mais sa frappe était juste au-dessus, puis Ederson s'interposait sur une tête d'Alderweireld.

Ensuite, Sissoko gâchait une action en or en temporisant trop (23e).

Passé ce sursaut des "Spurs", ce sont les champions qui ont dominé, tout en se faisant aussi maladroits.

Mahrez ne trouvait que Lloris et son poteau (28e). Face au but, David Silva s'emmêlait les pieds sur un centre d'Agüero, pour la plus grande colère d'un Guardiola furieux (55e).

Dix minutes plus tard, Agüero butait sur Lloris, alors qu'il était en excellente position (65e).

Comme un symbole en fin de match, Lamela, pourant l'homme en forme de l'effectif londonien, gâchait le ballon de l'égalisation face au but, sur l'action la plus dangereuse des "Spurs" (80e).