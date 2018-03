Les "Red Devils" n'auront pas laissé longtemps la place de dauphin à leurs grands rivaux: malgré leur match en moins, ils s'y sont réinstallés (68 pts) devant les "Reds" (3e avec 66 pts), vainqueurs à Crystal Palace (2-1) à l'heure du déjeuner.

Les poursuivants sont maintenant à bonne distance, puisque le quatrième Tottenham (61 pts) compte cinq longueurs de retard avant d'affronter le cinquième Chelsea (56 pts) dans un match crucial pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.



Manchester United: Sanchez enfin buteur



Lukaku a marqué son centième but en Premier League et Sanchez a lui réussi son deuxième sous le maillot rouge.

Mais la star de la rencontre a été Lingard. Dans le sillage de ses performances avec l'Angleterre durant la trêve, le jeune attaquant anglais a préparé les deux buts des "Red Devils", qui ont plié le match en 20 minutes.

José Mourinho avait choisi de titulariser Pogba au milieu malgré la relation difficile entre les deux hommes, moins de 24 heures après avoir expliqué ne rien pouvoir faire pour accompagner le Français vers son meilleur niveau.

Cela n'a pas empêché le technicien de défendre encore son bilan dans le programme de match.

"Tout le monde peut voir que ce club est en pleine transition", a écrit le Portugais, répondant aux critiques. "Dans l'histoire du football, partout dans le monde, tous les grands clubs ont des phases victorieuses et des phases de transition, et les cycles se succèdent."



Liverpool: merci Salah



A Selhurst Park, Salah et sa bande n'ont pas ménagé leurs efforts. Avec 68% de possession et 16 tirs au buts, ils ont tout tenté pour s'imposer chez les "Eagles". Mais, maladroits et derrière après un penalty concédé par Karius (13), ils n'ont dû leur salut qu'à un éclair de génie du meilleur buteur de la Premier League.

Il a fallu attendre la 49e minute pour voir Liverpool égaliser, grâce à Mané. Puis le sauveur Salah a oeuvré, éliminant Sakho d'une touche de balle pour ajuster Hennessey avec sang-froid et réussir son 29e but en Premier League cette saison.

"Les trois points les plus laborieux sont souvent les plus importants", a réagi Jürgen Klopp, pas mécontent de ce succès sur le fil. "Personne ne doit s'inquiéter de notre état d'esprit. Les joueurs sont en feu."

Ca tombe bien, les "Reds" affrontent l'impérial Manchester City mercredi en quart de finale aller de la C1.



West Ham souffle



Après les incidents début mars lors de la défaite à domicile contre Burnley, le duel entre les deux mal classés West Ham et Southampton sentait le soufre.

Mais les "Hammers" ont pulvérisé les "Saints" (3-0), toujours relégables et tout s'est bien passé.

Pas de débordement à signaler au London Stadium, alors que le dispositif de sécurité avait été renforcé pour le match.