De leur côté, les "Red Devils" ont résisté à la pression de Liverpool, grâce à leur victoire facile sur Swansea (2-0). Ils n'auront pas laissé longtemps la place de dauphin à leurs grands rivaux: ils s'y sont réinstallés (68 pts) devant les "Reds" (3e avec 66 pts), vainqueurs à Crystal Palace (2-1) à l'heure du déjeuner.



Encore 90 minutes pour City



Ca n'a pas fait un pli à Goodison Park. Les "Citizens" ont repris là où ils en étaient avant la trêve internationale, gagnant le match avec déjà trois buts avant la mi-temps.

Une sublime reprise du gauche de Sané, une jolie action collective conclue de la tête par Jesus sur un centre de De Bruyne puis un service parfait de Silva pour Sterling ont étouffé des "Toffees" dépassés.

Résultat, Pep Guardiola et sa troupe auront l'occasion de décrocher le titre samedi prochain à domicile lors d'un derby en forme de bouquet final d'une saison domestique impressionnante.

Les dix prochains jours seront donc cruciaux pour les "Citizens", puisqu'en plus du choc de l'Etihad Stadium, ils affronteront deux fois Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions.

Au vu de la première période samedi, ils sont prêts.



Manchester United: Sanchez enfin buteur



Lukaku a marqué son centième but en Premier League et Sanchez son deuxième sous le maillot rouge, mais la star, c'était Lingard.

Dans le sillage de ses performances avec l'Angleterre durant la trêve, l'attaquant a préparé les deux buts des "Red Devils", qui ont plié le match en 20 minutes.

Malgré les étincelles du jeune Anglais, les regards étaient plutôt tourné vers le milieu du terrain, où José Mourinho avait choisi de titulariser Pogba malgré la relation difficile entre les deux hommes.

Le Français a livré un bon match, moins de 24 heures après la confession du Portugais sur son incapacité à accompagner le Bleu vers son meilleur niveau.

"La première période a été parfaite, l'une des meilleures que l'on a disputées ici. Ils n'ont pas passé le milieu de terrain, ils n'ont pas eu un tir, nous avons eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'occasions (...) et nous aurions dû avoir un but de plus", s'est tout de même réjoui Mourinho samedi, avant de livrer ses objectifs pour la fin de saison.

"Nous voulons terminer deuxièmes et avoir dix points de plus que la saison passée, plus de buts marqués, mois de buts encaissés", a-t-il indiqué, alors qu'il fait face à de nombreuses critiques depuis l'élimination de la C1 par Séville. "Dans les autres championnats, on se battrait pour le titre. Nous avons une saison positive et nous avons encore la FA Cup. On va se battre."



Liverpool: merci Salah



A Selhurst Park, Salah et sa bande n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'imposer chez les "Eagles". Mais, maladroits et derrière après un penalty concédé par Karius (13), ils n'ont dû leur salut qu'à un éclair de génie du meilleur buteur de la Premier League.

Il a fallu attendre la 49e minute pour voir Liverpool égaliser, grâce à Mané. Puis le sauveur Salah a oeuvré, éliminant Sakho d'une touche de balle pour ajuster Hennessey avec sang-froid et réussir son 29e but en championnat cette saison.

"Les trois points les plus laborieux sont souvent les plus importants", a réagi Jürgen Klopp, pas mécontent de ce succès sur le fil. "Personne ne doit s'inquiéter de notre état d'esprit. Les joueurs sont en feu."

Ca tombe bien, les "Reds" affrontent l'impérial Manchester City mercredi en quart de finale aller de la C1.



West Ham souffle



Après les incidents début mars lors de la défaite à domicile contre Burnley, le duel entre les deux mal classés West Ham et Southampton sentait le soufre.

Mais les "Hammers" ont pulvérisé les "Saints" (3-0), toujours relégables et tout s'est bien passé.

Pas de débordement à signaler au London Stadium, alors que le dispositif de sécurité avait été renforcé pour le match.