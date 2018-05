Tottenham: Pochettino prolonge jusqu'en 2023

"Je suis honoré de signer ce contrat à long terme alors que nous allons entrer dans une période importante de l'histoire du club avec notre nouveau stade de classe mondiale", a réagi le technicien sur le site du club.

Arrivé à la tête des "Spurs" en 2014, Pochettino (46 ans) a mené le club du nord de Londres à la troisième place de la Premier League cette saison. Le club n'a encore pas remporté de trophée sous le règne de l'Argentin.

La prolongation intervient dix jours après la sortie publique de l'ancien défenseur international, demandant à son président Daniel Levy d'être "courageux" sur le marché des transferts et de "prendre des risques plus importants".

Tottenham dispose en effet de la plus faible masse salariale du "Big Six", derrière Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool.

"Daniel et moi avons longuement parlé de nos aspirations pour ce club. Nous partageons la même philosophie pour obtenir un succès à long terme et durable", a commenté l'entraîneur jeudi.

Les "Spurs", après une saison à Wembley pendant les travaux, vont faire leur entrée la saison prochaine dans un White Hart Lane flambant neuf, dont le coût final devrait atteindre le milliard de livres (1,134 md EUR).