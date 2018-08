Tottenham: Lloris forfait à Watford, incertain pour les Bleus

La durée d'indisponibilité exacte du gardien de but champion du monde n'a pas été précisée et un doute plane donc sur sa participation au rassemblement de l'équipe de France, qui commence lundi, avant les deux rencontres de Ligue des nations que les Bleus doivent disputer en Allemagne (6 septembre) et devant les Pays-Bas (9 septembre).

Son remplaçant en Bleu, Steve Mandanda, est quant à lui d'ores et déjà forfait, blessé à une cuisse. Les autres gardiens convoqués par le sélectionneur Didier Deschamps sont Alphonse Areola (PSG) et Benoît Costil (Bordeaux).

Depuis un an, Lloris, 31 ans, n'a raté qu'un seul match avec Tottenham à la suite d'un pépin physique, une blessure à la hanche en novembre dernier. Depuis son arrivée au club en 2012, il a fait preuve d'une belle régularité, ne manquant que sept matches.

Le gardien N.2 des Spurs, le Néerlandais Michel Vorm, devrait le suppléer à Watford.

A noter également le forfait, pour le même match, du milieu de terrain international Moussa Sissoko, touché à un muscle ischio-jambier.