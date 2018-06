Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par le club anglais, mais selon The London Evening Standard et The Sun, l'Italien Sarri serait déjà au travail, préparant actuellement le staff qui l'accompagnera l'an prochain. Il devrait s'entourer de Giovanni Martusciello, son ancien adjoint à Empoli, et Gianfranco Zola, joueur de Chelsea entre 1996 et 2003.

"Ils (Chelsea) peuvent s'attendre à du beau football car c'est un très bon coach. J'espère qu'il gagnera quelque chose avec Chelsea", a déclaré Kalidou Koulibaly, son ancien joueur à Naples, au micro de talkSPORT après le match Sénégal-Pologne (2-1) au Mondial 2018.

L'ancien entraîneur napolitain de 59 ans aurait déjà annoncé aux dirigeants de Chelsea qu'il convoitait le milieu uruguayen de l'Inter Milan Matias Vecino mais également son ancien ailier espagnol à Naples, Jose Callejon.

Il devrait remplacer son compatriote Antonio Conte qui, malgré une FA Cup et un titre de champion d'Angleterre en deux ans au club, aurait été prié d'aller voir ailleurs, notamment en raison de divergences sur le style de jeu de l'Italien.

La dernière saison mitigée de Chelsea, 5e en Premier League et donc absente de la prochaine Ligue des champions, et des relations compliquées entre Conte et certains joueurs auraient enteriné la décision du board londonien de changer d'entraîneur.

Roman Abramovitch, le président de Chelsea, devra néanmoins verser près de 10 millions d'euros à Antonio Conte s'il ne trouve pas de club l'an prochain.

Maurizio Sarri, ancien banquier, a terminé 2e du championnat d'Italie cette saison avec Naples, derrière la Juventus. Entraîneur en Italie depuis 28 ans, il est notamment reconnu pour son style de jeu très offensif.