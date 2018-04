Réactions au départ de Wenger

Cesc Fabregas (ancien milieu d'Arsenal aujourd'hui à Chelsea) sur Instagram: "Wow. Je ne m'attendais pas à cela, mais cela montre la grande dignité et la classe de l'homme. Je n'oublierai jamais ses conseils et son soutien, sa tutelle et son mentorat. Il a eu foi en moi dès le premier jour et je lui dois beaucoup, il était comme une figure paternelle pour moi et il m'a toujours poussé à être le meilleur. Arsène, tu mérites tout le respect et le bonheur du monde."

Gary Neville (ancien défenseur de Manchester United et de l'Angleterre): "Arsène Wenger a construit les meilleures équipes contre lesquelles j'ai joué dans le football anglais. L'équipe de 1998 était incroyable. Le plus grand compliment, c'est qu'il a pratiqué un football qui nous a fait changer notre façon de jouer contre eux."

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool): "Il était l'homme qui dominait au milieu des années 1990 et 2000. C'est différent maintenant parce que nous devons l'affronter, mais, en Allemagne, il a été un grand modèle pour beaucoup."

David Seaman (ancien gardien de but d'Arsenal) sur Twitter: "Triste journée pour Arsenal avec le départ d'Arsène. Pouvons-nous maintenant lui donner le départ/le respect qu'il mérite ?!!!!

#Souvenezvousdestrophées"

Stan Kroenke (actionnaire majoritaire d'Arsenal): "Trois titres de Premier League, dont une saison entière invaincue, sept victoires en FA Cup et 20 années consécutives en Ligue des champions constituent un bilan exceptionnel. Il a également transformé l'identité de notre club et du football anglais avec sa vision de la façon dont ce sport peut être pratiqué."

Bob Wilson (ancien grand joueur d'Arsenal): "C'est le plus grand manager de l'histoire du club. Il est au-dessus d'Herbert Chapman et de tous les gars qui ont gagné des trophées. Arsène n'est pas seulement le plus grand manager de l'histoire d'Arsenal, il a personnellement changé la face du football dans ce pays."

Lauren (ancien défenseur des "Invincibles" de 2004) sur Twitter: "Un jour plein d'émotions. Arsène a amené le football anglais à un autre niveau et m'a poussé à devenir le joueur que je n'aurais jamais cru devenir. Chérissons les souvenirs et son héritage, qui restera à jamais. Nous devons le remercier d'avoir tout donné pour faire d'Arsenal un si grand club. #MerciArsène"