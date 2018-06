Lichtsteiner quitte la Juventus pour Arsenal

Lichtsteiner est donc le premier joueur embauché par le club londonien depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Unai Emery (ex-PSG), qui vient de succéder à Arsène Wenger.

Le Suisse était arrivé à la Juventus en 2011, ce qui lui a permis de remporter sept titres consécutifs en Italie: "C'est un grand moment pour moi, après la Juventus, que de venir à Arsenal", a réagi Lichtsteiner sur le site du club anglais.

"Il y a le projet de revenir au plus haut niveau, en Champions League, car un club comme Arsenal se doit de jouer cette compétition, si l'on regarde ses joueurs, son stade", a ajouté le Suisse.

"Stephan nous apporte une expérience énorme et il sera un leader pour notre équipe", estime Emery. "C'est un joueur de qualité, avec une attitude déterminée et très positive. Il va nous aider à faire des progrès, sur le terrain et en dehors du terrain", espère l'entraîneur espagnol.