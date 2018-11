Le derby de Manchester et l'hommage de Leicester à Vichai

Le derby de Manchester, où City le leader recevra United qui pointe déjà à 9 points, et le premier match de Leicester au King Power Stadium depuis la mort de son propriétaire thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha dans un accident d'hélicoptère le 27 octobre, domineront la 12e journée de Premier League samedi et dimanche. Avec seulement deux points d'avance sur Chelsea et Liverpool, les Citizens de Pep Guardiola devront toutefois se méfier dimanche des Red Devils, en regain de forme après leur victoire de prestige à Turin contre la Juve (2-1) en Ligue des champions qui a suivi des succès sur Evertron et Bournemouth. ManU n'aura pas pour autant les faveurs du pronostic face à une formation invaincue en championnat et irrésistible lors de ses deux dernières sorties: 6-1 contre Southampton en championnat et 6-0 devant le Shaktar Donetsk en C1. City tourne à une moyenne de quatre buts à l'Etihad Stadium alors que United n'a gardé sa cage inviolée qu'à une seule reprise lors de ses dix derniers matchs. Du côté du stade de Leicester, que les Foxes retrouveront samedi depuis le drame qui a coûté la vie à l'homme qui les avait conduits au titre en 2016 à la surprise générale, une série d'hommages sera rendue dans et en dehors du King Power Stadium. Après leur victoire à Cardiff le week end dernier, bon nombre des joueurs de Claude Puel s'étaient rendus comme leur entraîneur en Thaïlande pour les funérailles de Vichai Srivaddhanaprabha. Du même coup, la préparation pour accueillir Burnley a été allégée. Hormis Tottenham, 4e, qui se déplace samedi chez son voisin londonien Crystal Palace, les grosses écuries joueront dimanche: Liverpool (3e), Chelsea (2e) et Arsenal (4e) recevront.