La Premier League accorde un but de plus à Harry Kane

Le but de la victoire de Tottenham à Stoke samedi (2-1) avait été accordé au Danois Christian Eriksen, mais après une réclamation de Harry Kane, qui affirmait avoir touché le ballon, la Premier League est mercredi revenue sur sa décision et a finalement accordé le but à Kane.

Avec ce but, Kane compte à présent 25 réalisations en championnat cette saison. Il est deuxième du classement des buteurs derrière Mohammed Salah (Liverpool), qui a trouvé le chemin des filets à 29 reprises.

"Je jure sur la vie de ma fille que j'ai touché le ballon", avait affirmé Harry Kane après la rencontre.

Et son coéquipier Eriksen, qui avait déjà inscrit le premier but, s'était montré beau joueur: "Il a célébré comme si c'était son but donc je vais devoir le croire", avait-il dit.

Après avoir visionné les images de la rencontre, le comité d'appel de la Premier League pour l'attribution des buts a convenu que Kane avait dévié le ballon vers le but et a donc réattribué le 2e but à l'attaquant de Tottenham.

Le match à Stoke constituait la première titularisation de Kane depuis le mois de mars et une blessure à une cheville.