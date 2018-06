Départ du directeur exécutif de la Premier League fin 2018

"Le football est un environnement grisant et donc difficile à abandonner quand on est si impliqué, mais ma passion pour ce que le football représente pour tant de gens, et l'impact positif qu'il peut avoir, ne diminuera jamais", a déclaré Richard Scudamore, cité dans un communiqué de la ligue.

Ce fut un "privilège absolu" de diriger la ligue anglaise de football, a aussi affirmé cet Anglais de 58 ans, nommé en 1999, dont le salaire annuel dépasserait le million d'euros.

"La Premier League est en pleine forme et l'avenir est prometteur, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à améliorer et toujours des défis mais c'est ce qui rend les choses si exaltantes", a-t-il ajouté.

Quand Richard Scudamore est arrivé à son poste, les droits de retransmissions de la compétition anglaise étaient estimés à environ 670 millions de livres (761 millions d'euros). Ils atteignent aujourd'hui 5,14 milliards de livres (5,8 milliards d'euros).

L'annonce de son départ intervient alors que la ligue a annoncé jeudi l'attribution des derniers lots des matches du Championnat d'Angleterre de football pendant trois ans à partir de 2019.

Tandis que le géant du web Amazon s'est immiscé dans ce marché, Richard Scudamore a choisi de saluer parmi les diffuseurs la chaîne britannique Sky, qui a soutenu la ligue depuis 1992.

Bruce Buck, président de Chelsea et qui préside le Comité d'audit et de rémunération de la Premier League, a rendu hommage au patron de la ligue.

"Pendant 20 ans, il a remarquablement mené la Premier League. Bien qu'il soit probablement connu pour la croissance exceptionnelle qu'il a permis, de façon encore plus notable il inspire le respect dans le monde du football pour la façon positive et digne avec laquelle qu'il a réussi à maintenir la ligue unie et nous faire aller de l'avant".

Le conseil d'administration de la Premier League compte nommer son remplaçant "en temps voulu afin qu'il y ait une transition en douceur".