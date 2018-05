Angleterre - Tottenham: Pochettino demande plus d'argent pour les transferts

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a demandé à son président Daniel Levy d'être "courageux" sur le marché des transferts avant d'emménager dans son nouveau stade de 62.000 places la saison prochaine.

"Je pense que Daniel (levy) va m'écouter. Mais vous me connaissez et parfois j'ai des idées folles. Il faut être courageux. Dans ce type de situation, avec ces supporters incroyables, être courageux et prendre des risques est le plus important. Je pense que c'est un moment où le club doit prendre des risques et si possible travailler plus dur que la saison précédente pour être à nouveau compétitif", a réagi l'Argentin après la troisième place finale de Tottenham en Premier League.

Tottenham dispose de la plus faible masse salariale du "Big Six", derrière Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal et Liverpool.

Si Pochettino a réussi à tirer le meilleur d'un jeune effectif, plusieurs joueurs pourraient être tentés de partir pour aller gagner beaucoup plus chez les autres géants de Premier League, voire d'Europe.

Les souhaits de Pochettino pourraient se heurter à la flambée des coûts du nouveau White Hart Lane, qui devraient atteindre le milliard de livres (1,134 md EUR).

"Je ne sais pas si le club sera d'accord avec moi ou non, mais nous allons discuter la semaine prochaine de ce que nous devons faire pour nous améliorer", a poursuivi l'Argentin.

"Après quatre ans (de Pochettino à la tête des Spurs), je pense que nous devons évaluer cette période. Si nous voulons être de véritables prétendants aux grands trophées, oui, nous devons réfléchir un peu", a estimé le technicien.