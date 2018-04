Angleterre - Conte défend Mourinho d'avoir laissé partir Salah de Chelsea

Arrivé à Stamford Bridge en janvier 2014, l'attaquant n'a joué que 19 matches avec le maillot bleu, avant d'être prêté à la Fiorentina puis à la Roma, où il a été transféré en 2016.

Joueur de Liverpool depuis cet été, Salah affole les compteurs avec 43 buts en 47 rencontres, dont 31 rien qu'en Championnat d'Angleterre, alimentant les critiques envers Mourinho, alors son manager à Chelsea, accusé de ne pas lui avoir laissé sa chance.

"Ce n'est pas aussi simple", a déclaré Conte. "Il faut comparer le Salah d'il y a quatre, cinq ans, avec celui d'aujourd'hui."

"Le Salah d'aujourd'hui a beaucoup progressé, il a beaucoup développé son jeu. Je pense que son expérience en Italie a été très importante pour lui, et maintenant je suis sûr qu'il est un joueur différent comparé au passé. Pour cette raison, je pense que c'est très difficile de comparer", a-t-il poursuivi.

Mourinho, désormais sur le banc de Manchester United, a dit plus tôt qu'il n'était pas responsable du départ définitif de Salah de Chelsea.

"Il est allé à la Fiorentina (en prêt février 2015), après ça je suis parti (en décembre 2015), et je ne suis plus responsable du processus", a expliqué le Portugais. "Bravo à lui, Jürgen (Klopp, l'entraîneur de Liverpool) et l'équipe, je suis très, très, très heureux pour lui, c'est pour cela que nous avons gardé une bonne relation."