Angleterre - 35e journée: Tottenham rate une belle occasion

Tottenham, tenu en échec par Brighton mardi (1-1) en ouverture de la 35e journée de Premier League, a laissé passer une belle occasion de mettre la pression sur Liverpool et Manchester United pour le podium.

En cas de victoire, les hommes de Mauricio Pochettino (4e, 68 points) auraient pu revenir à la hauteur des Red Devils (3e, 70 pts) et se rapprocher à un point de Manchester United, actuel dauphin du championnat (71 pts).

Avec ce nul, Tottenham reste à deux points de Liverpool, qui pourrait accroître encore son avance samedi alors qu'ils affronteront la lanterne rouge du classement West Bromwich.

Les Spurs enchaînent ainsi une deuxième déconvenue après leur défaite samedi face à Manchester City (1-3). Les laissant en plein doute à quelques jours de la demi-finale de Coupe d'Angleterre face à Manchester United samedi.

Ce sont pourtant les Londoniens qui au retour des vestiaires avaient ouvert le score, sur une frappe de leur buteur-vedette Harry Kane, son 26 but cette saison!

Mais deux minutes plus tard, à la suite d'une faute de Aurier sur Izquierdo, un penalty réussi de Pascal Gross permettait à Brighton de revenir (50). Malgré une possession de balles supérieure et davantage de frappes, Tottenham n'aura donc pas réussi à se montrer décisif et repart avec un nul.

De son côté, en n'engrangeant qu'un seul point, Brighton (13e) est désormais sous la menace de ses poursuivants immédiats, notamment West Ham et Huddersfield sur lesquels il ne compte qu'une petite unité d'avance.