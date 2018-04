Play-offs/1er tour: Harden enchante, James déchante

Les deux favoris au titre de meilleur joueur de la saison régulière ont connu des soirées bien différentes dimanche lors du match N.1 du premier tour des play-offs NBA : alors que James Harden a affolé les compteurs avec Houston, vainqueur de Minnesota, LeBron James n'a pas pu empêcher la lourde défaite à domicile de Cleveland contre Indiana.

Harden a fait honneur à son statut de meilleur marqueur de la saison régulière (30,4 points en moyenne) en inscrivant 44 points face aux Timberwolves, dont une série de 12 points consécutifs pour les Rockets dans le quatrième quart-temps.

Avec 24 points et 12 rebonds, l'intérieur suisse Clint Capela a également joué un rôle essentiel, tandis que Chris Paul, limité à 14 points, a été plus en retrait.

"On a connu des matchs comme celui-ci tout au long de la saison", a estimé Paul, interrogé sur la faible réussite de son équipe au tir à 3 points (seulement 10 paniers en 37 tentatives)

"Le plus important, c'est qu'on continue à tirer quand on a l'occasion. Et pour le match N.2, vous savez quoi ? On va tirer encore et encore. On est confiants parce qu'on a joué de cette façon toute la saison."

Les Rockets, qui affichent le meilleur bilan de la NBA cette saison, sont tombés sur une équipe de Minnesota accrocheuse et physique.

Les Timberwolves n'ont fait aucun complexe face à l'ogre texan, régulièrement cité comme l'un des principaux prétendants au titre final.

Andrew Wiggins (18 pts), Derrick Rose (16 pts), Jeff Teague (15 pts) et Jamal Crawford (15 pts) ont terminé meilleur marqueurs pour Minnesota.

Dans l'autre duel de la conférence Ouest, Utah s'est incliné à Oklahoma City 116 à 108.

Avec 36 points (dont huit paniers à 3 points) et 7 rebonds, Paul George a impressionné, tandis que ses coéquipiers Russell Westbrook (29 points, 13 rebonds, 8 passes décisives) et Carmelo Anthony (15 points) ont tenu leur rang.

Le pivot français du Jazz Rudy Gobert, à la lutte pour le titre de meilleur défenseur de l'année, a lui inscrit 14 points et réussi 7 rebonds.

À l'Est, Cleveland et LeBron James ont entamé les play-offs de la pire des manières en se faisant balayer devant leur public par Indiana 98 à 80.

Les Cavaliers, qui ont disputé les trois dernières finales NBA, ont couru après le score toute la rencontre et, malgré un réveil tardif dans le troisième quart-temps, n'ont jamais réussi à refaire leur retard.

"Ils étaient plus agressifs", a reconnu le quadruple MVP, qui a pourtant réussi un nouveau triple double avec 24 points, 10 rebonds et 12 passes décisives.

"Leur basket était plein d'inspiration et ils ont pris le dessus. Ils étaient plus physiques que nous en attaque et plus précis dans leur intentions tandis que nous, on n'arrivait pas à marquer."

Avec 32 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, Victor Oladipo a été le grand artisan du succès des Pacers, éliminés 4-0 par les Cavaliers l'an dernier dès le premier tour des play-offs.

L'autre duel à l'Est a tourné à l'avantage de Boston, qui a dominé Milwaukee en prolongations 113 à 107.

Les Celtics ont résisté au retour des Bucks, qui ont égalisé à la dernière seconde du match sur un tir à 3 points de Khris Middleton mais ont lâché prise dans le temps additionnel.

Al Horford (24 points, 12 rebonds), Terry Rozier (23 points) et Jaylen Brown (20 points) ont porté Boston, tandis que l'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 35 points.