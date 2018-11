NBA - Toronto s'envole, Oklahoma City enchaîne

Kawhi Leonard a quasiment disputé en un mois autant de matches que durant toute la saison dernière et à chacune de ses huit sorties sous le maillot de Toronto, l'ailier a fait des étincelles.

Sur le parquet des Kings, Leonard, limité à neuf matches en 2017-18 avec San Antonio en raison d'une mystérieuse blessure à une cuisse, a pourtant débuté la soirée timidement.

Mais le double meilleur défenseur de NBA, qui avait manqué le match précédent des Raptors à cause d'une cheville douloureuse, s'est réveillé en 2e période avec dix points et a fini la rencontre avec 25 points et onze rebonds.

Grâce à Leonard et à Pascal Siakam (21 pts), Toronto dispose désormais du meilleur bilan de NBA (11 v-1 d), devant le grand favori et double champion en titre, Golden State (10 v-1 d).

Après cinq revers, Philadelphie a remporté sa première victoire de la saison à l'extérieur face à Indiana (100-94) et a conforté sa 4e place au classement de la conférence Est.



Whiteside écoeure San Antonio



Son pivot camerounais Joel Embiid s'est offert son 11e double double (2 catégories de statistiques à 10 unités et plus) avec 20 points et 10 rebonds, tandis que Victor Oladipo a marqué 36 points pour les Pacers, dont 24 avant la pause.

Hassan Whiteside a conduit Miami à sa première victoire face à San Antonio (95-88) depuis juin 2014 avec ses 29 points, 20 rebonds et neuf contres, dont huit avant la pause, du jamais vu dans l'histoire de Heat.

"Il fallait mettre fin à cette série de onze défaites (de suite contre les Spurs). D'un point de vue personnel, je veux finir la saison meilleur rebondeur et meilleur contreur du Championnat", a prévenu le pivot du Heat.

Oklahoma City a aligné une sixième victoire consécutive à Cleveland (95-86).

Après avoir perdu ses quatre premiers matches de la saison, le Thunder réalise un sans-faute et s'est replacé à la 4e place de la conférence Ouest (6 v-4 d).

En l'absence de Westbrook, blessé à une cheville lundi soir, Dennis Schröder a marqué 28 points.

Malgré un sursaut dans le 4e quart-temps, Cleveland a concédé sa dixième défaite en onze matches, synonyme de la 15e et dernière place de la conférence Est.

Gobert gagne enfin à domicile



Les Lakers ont eux toujours des problèmes en défense et ont encaissé au moins 110 points pour le onzième match de suite, mais ils sont venus à bout de Minnesota (114-110).

LeBron James a frôlé le triple double avec 24 points, 10 rebonds et 9 passes, mais c'est la recrue Tyson Chandler, arrivé la veille de Phoenix, qui a fait la différence dans le "money time".

Alors que Derrick Rose enchaînait les paniers (31 pts) et avait ramené les Timberwolves à un point des Lakers, Chandler a capté deux rebonds décisifs et rassuré ses jeunes coéquipiers.

"Il nous a apporté immédiatement son expérience. On a encore beaucoup de travail à faire, mais notre défense s'améliore", a assuré "King James", dont l'équipe est 10e (5 v-6 d) de la conférence Ouest.

Rudy Gobert a enfin connu la victoire à domicile cette saison avec Utah, face à Dallas (117-102). Le pivot français, exclu après sa 6e faute personnelle, a marqué 17 points (7 sur 9 aux tirs) et capté 10 rebonds.

Evan Fournier a marqué lui 27 points, mais n'a pas pu empêcher Orlando de s'incliner à domicile face à Detroit (103-96).